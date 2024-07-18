美股兩題材 帶類股輪動

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
市場看好川普有望重返白宮、Fed降息的預期也升溫，加強相關交易，帶動美股類股輪動動能增強。（路透）
市場看好川普有望重返白宮、Fed降息的預期也升溫，加強相關交易，帶動美股類股輪動動能增強。（路透）

市場日益看好美國前總統川普有望重返白宮、對聯準會（Fed）降息的預期也升溫，加強操作這兩大題材的交易，帶動美股類股輪動動能逐漸增強。

美股三大指數17日早盤漲跌互見，那斯達克綜合指數大跌1.8%，道瓊工業指數小漲0.1%，集結小型股的羅素3000指數則挺升0.9%，原因包括美中晶片戰可能升溫、以及這兩大交易題材持續發威。

美國前總統川普在6月底的電視辯論勝過拜登、上周遭遇未遂暗殺，都提高川普勝選的機率。川普提出的政見包括減稅和放寬監管，加上Fed將在未來幾個月降息的預期升溫，促使投資人從大型科技股轉向先前較不受歡迎的類股，主為傾向布局小型股、加密貨幣類股及能源股等可望受惠的族群。

近來數據顯示勞動市場降溫、通膨率下降、消費信心也下滑，投資人再度押注Fed今年將多次降息。芝商所的FedWatch工具顯示，截至16日，聯邦資金期貨交易員押注Fed今年底前將降息3碼的機率超過50%，並推估明年6月前將降息五到六次，換言之，目前的降息預期已回到接近今年初的水準，差別只在啟動降息的時間點。

不過，一些投資人正減少長天期美國公債的部位，因擔心川普上台後稅收減少、預算支出擴大所帶來的財政後果。

英國銀行業者Close Brothers估算，若川普回鍋白宮，未來十年可能使政府借款額外擴增4兆~5兆美元，進而刺激通膨並壓抑債券價格。

在類股輪動下，截至16日，小型股漲幅已連五個交易日超越大型股，但類股輪動能否持續發酵，取決於企業財報季表現。

盈透證券（Interactive Brokers）資深經濟學家托瑞斯點出中小型企業上漲的另一個潛在原因：這些企業業務以國內為主，若川普上台，他們料將「不成比例地」受益。美國合眾銀行財富管理公司投資策略師韓林說，從經濟數據來看，經濟正在放緩，但速度不令人擔憂，這正是Fed想看到的：經濟在放緩，但速度適當。

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