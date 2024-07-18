不再只干擾遠東－歐洲航線 馬士基：紅海衝擊擴及全球

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
馬士基報告指出，行經蘇伊士運河的遠東及歐洲航線，受到紅海危機衝擊，干擾已擴及全球航路。 （路透）
馬士基報告指出，行經蘇伊士運河的遠東及歐洲航線，受到紅海危機衝擊，干擾已擴及全球航路。 （路透）

航運巨擘馬士基（Maersk）17日表示，紅海危機對貨櫃航運的干擾，已從遠東－歐洲航線擴大至全球，並表示未來幾個月可能沒辦法滿足所有需求。

馬士基17日發布7月亞太市場報告，指出亞洲國家是全球主要出口國，紅海亂局對亞洲出口商的影響，更勝進口商。行經蘇伊士運河的遠東及歐洲航線，直接受到紅海危機衝擊，但如今紅海危機的干擾已從遠東－歐洲航線，擴及全球航路。

以大洋洲航線為例，大洋洲貨物要連結馬士基的全球航運網路，關鍵是東南亞航運中心，但東南亞港口壅塞，衝擊到大洋洲航運。這是由於紅海亂局造成的設備短缺、運能受限，影響到替代航線和轉運中心。東南亞航運樞紐的延誤，使澳洲港口有受阻風險，如船隻抵達時須排隊入港（vessel bunching），導致等候時間變長與其他耽擱。

馬士基說，壅塞和混亂從東南亞擴及東北亞、大中華地區的港口，引發延誤。大洋洲出口商目前的供應鏈規畫，應該納入額外的前置時間。

另外，颱風季節即將到來，將影響中國大陸東部與南部，可能會進一步加劇壅塞風險。

這些地區會出現此種骨牌效應，有諸多原因。首先，主要港口壅塞，衝擊到亞洲航運樞紐，所造成的延遲和瓶頸，擴及整個系統。其次，船隻被派往不同地區，以滿足運能需求，導致航運網路重組，使全球效應擴大，波及原先未直接受紅海危機影響的地區。

馬士基指出，現今所有能航行的船隻，以及之前在其他地區未充分利用的船隻，都已重新部署，以補足運能。未來幾個月出航船隻的噸位，可能與正常時期迥異，意味要運送所有需求的能力降低。

該公司執行長柯文勝說，紅海危機延續至2024年第3季，未來幾個月對航運業者和企業來說，同樣充滿挑戰。

馬士基說，全球海運的需求依然強健，該公司正致力於限縮干擾對客戶的影響，其中一個方法是取得更多的貨櫃。對於須快速運輸的貨物，空運服務（包括海空解決方案）可以作為運輸的替代方案。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）最新的攻擊，是在15日分別襲擊了懸掛巴拿馬國旗的以色列船隻「Bentley I號」，以及懸掛賴比瑞亞國旗的馬紹爾群島油輪「Chios Lion號」。美國中央司令部16日證實這些攻擊事件。

美國中央司令部說：「伊朗支持的青年運動持續進行魯莽的行為，威脅到區域的穩定，並危及紅海和亞丁灣海員的生命。」

巴拿馬 紅海 航線

延伸閱讀

影／高雄沿海路天天塞車超過1公里 相關單位揭密竟與紅海危機有關

紐時：中國2艦艇停靠柬埔寨雲壤基地超過半年

報復以色列空襲加薩 葉門青年運動攻擊紅海油輪

航運巨頭 押注氨運輸船

相關新聞

美施壓日、荷對陸晶片管制 美中科技戰波及其他盟國

知情人士透露，美國拜登政府在防堵中國大陸取得先進晶片製造設備成效不如預期之際，已告知盟友，若日本東京威力科創（Tokyo...

市場堅信聯準會9月降息 金價走高...年底估衝2,500美元

美國聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，讓外界更加堅信Fed將在9月降息，激勵國際金價17日再創新高。專家估計，金價有望在年...

拜登、川普誰當選都不利？美股早盤晶片股大跌 台積電ADR重挫逾6%

美股17日早盤科技股大跌，隨著拜登政府傳出考慮對艾司摩爾等晶片設備製造商實施更嚴格貿易限制，以及前總統川普受訪說，台灣應...

馬斯克：X和SpaceX總部將搬離加州 性別法令成最後稻草

華爾街日報(Wall Street Journal)16日報導，世界首富馬斯克(Elon Musk)表示他將把社群平台X...

台積ADR早盤 跌逾6%

美國科技股17日早盤出現沉重賣壓，台積電ADR更跌逾6%，原因包括拜登政府傳出考慮對艾司摩爾等晶片設備製造商實施更嚴格貿...

ASML本季營收展望...不如預期 全年和去年相當

荷蘭半導體設備製造巨擘艾司摩爾（ASML）上季獲利、營收及接單金額全都超乎分析師預期，反映人工智慧（AI）熱潮帶動先進晶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。