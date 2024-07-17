英國6月通膨仍維持2% 打破再度小幅放緩預期

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

英國官方數據今天顯示，英國通膨率在上個月公布的5月數據回歸英國央行英格蘭銀行（BOE）2%目標後，6月仍維持2%，打破再度小幅放緩的預期。

法新社報導，英國國家統計局（ONS）在聲明中表示，6月CPI（消費者物價指數）為2.0%，和5月持平，市場預測為1.9%。

英國國家統計局執行長費茲納（Grant Fitzner）表示：「旅館價格大幅上漲，二手車價格則下降，但是降幅低於去年同期。」

費茲納說道：「不過，這些都和服裝價格相互抵銷。服裝因為廣泛銷售活動導致價格下滑。」「同時，該月的原物料和出廠商品價格都下降了，即便出廠價格仍比去年同期來得高。」

分析師表示，6月通膨數據可能使英國央行再堅持一段時間才會開始降息。

凱投宏觀公司（Capital Economics）英國首席經濟師戴爾斯（Paul Dales）表示：「8月降息的機率又小了一點。」

上個月，即便5月通膨放緩，英國央行仍將關鍵利率維持在5.25%，為16年來高點。

英國新上任的工黨政府樂見通膨維持在央行目標水準。

服裝 英國 通膨

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