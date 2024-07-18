經典鞋款熱賣 愛迪達上調財測

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）上季業績優於預期，並三個月內第二度調高年度獲利目標，原因是Samba等經典鞋款需求激增，而且正在清除庫存的聯名運動鞋Yeezy系列產品銷售增加，顯示整頓計畫奏效。

愛迪達16日發表聲明說，如今預期2024年營業利益約10億歐元（10.9億美元），高於先前預估的7億歐元，且符合分析師預估。全年不計匯率波動影響的銷售額，料將達到高個位數增幅，優於先前所估的「中至高個位數百分比」。

在其財測中，該公司假設Yeezy系列產品的其餘庫存，在今年底前平均以成本價出售，將帶來約1.5億歐元的額外銷售額，但不會對獲利有進一步的貢獻。

愛迪達同日也公布第2季（上季）的初步財報，不計匯率變動的影響，銷售額較去年同期成長11%，若以歐元計算則年增9%，達到58.2億歐元，高於預期；剔除Yeezy系列產品後，銷售增加16%，顯示愛迪達恢復中的核心事業減少仰賴Yeezy跑鞋的情況，優於上一個春季與夏季。營業利益則增加一倍，攀抵3.46億歐元，優於分析師預期的2.66億歐元。

消息出爐後，愛迪達ADR在16日收盤大漲3.5%至130.15美元。愛迪達在法蘭克福掛牌的股票17日一度漲5.1%，達2022年2月以來盤中最高價。上季毛利率達50.8%，低於去年同期的50.9%與分析師預期的51.4%。Jefferies分析師說，投資人將樂觀認為非Yeezy系列產品的買氣變好，並好奇該公司有多少成長動能來自批發通路。愛迪達將在7月31發布完整季報。

該公司執行長古爾登（Bjorn Gulden）正試圖帶領愛迪達再度創造迅速成長時期，拉近與Nike等產業龍頭的距離。他自從2023年初上任以來，一直推動公司轉虧為盈。愛迪達去年淨銷售下滑，主要是取消與饒舌歌手兼設計師Ye（舊名Kanye West，肯爺）的合作關係所致。

愛迪達矢言今年重返成長，隨著削減在美國的Yeezy跑鞋與服飾庫存 ，預料下半年成長動能增加。除了Samba鞋款，消費者對各色的經典鞋款如Gazelle；Spezial與Campus也有強勁需求所致。

如今愛迪達與Puma和Nike等同業都在押注今夏跑鞋產品需求提高，原因是巴黎奧運將在本月稍後登場。這些品牌是奧運運動員與國家隊的贊助商。

不過，愛迪達16日告誡，該公司持續認為，不利的匯率效應，會大幅影響該公司今年的獲利能力。