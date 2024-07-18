佳士得失色 拍賣額下滑22%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

由於全球經濟問題持續未解，國際拍賣行佳士得（Christie's）今年上半年的拍賣銷售額為21億美元，比去年同期的27億美元下滑22%，連續第二年下滑。不過，該公司主管仍正面看待其他重要指標，不是和去年同期相比持平就是有所改善。

MarketWatch報導，佳士得執行長施俊安（Guillaume Cerutti）16日在記者會表示：「雖然我們整體的拍賣銷售額下滑，但若要用一個關鍵字來形容我們上半年的成果，那就是韌性。在總體經濟環境充滿挑戰下，我們在所有其他衡量績效的重要指標上都持平或改善。」

施俊安表示，佳士得上半年的成交率維持在87%，「這是非常高的數字…這顯示出我們的藝術品品質」。

同時，佳士得的落槌價對售前最低估價比率，也從去年同期的107%微升至111%，顯示藝術品市場在供應下滑之際仍需求強勁。

佳士得上半年成交價最高的是，在倫敦拍賣行拍出的比利時超現實主義畫家馬格利特（René Magritte）畫作「親密的朋友」（L'ami Intime），以3,370萬英鎊（4,370萬美元）落槌。

即便該公司5月遭勒索軟體駭客攻擊，上半年線上出價投標比率達82%，比去年同期的79%明顯增加。施俊安說，「更別說這是經歷發生資安事件的季節後繳出的表現，我們對這份數字非常自豪，顯示營運在這段期間未受干擾，持續進行。」

佳士得 藝術品

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