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路透：印度製造業生產延宕 擬加快大陸技師簽證核發

中央社／ 新德里17日綜合外電報導

路透社引述3名印度官員報導，印度政府為了克服製造業生產延宕問題，準備加快中國技術人員簽證核發程序。這類延宕已妨礙對印度投資，規模來到數十億美元。

印度「經濟時報」（Economic Times）曾引述業界估算報導，由於印度政府對批准中國技師簽證採取消極態度，單單在電子製造業就造成過去4年累計損失150億美元（約新台幣4878億元）產值。

印度從電信、鋼品到太陽能板產業的高科技製造廠裝設的中國製機械，需要這些技師來操作。

自從2020年中印中兩國爆發邊界衝突後，印度實際上幾乎封鎖所有中國人入境，並對來自中國的投資嚴加審查。但由於累積虧損愈來愈多，印度政府對於相關簽證核發正在重新考慮立場。

報導引述的印度官員因決策尚未公開而要求身分保密。其中一名掌握相關細節的官員透露，印度產業主管和政府官員請求印度外交部重新考慮中國技師簽證問題，因為生產延宕已對印度總理莫迪（Narendra Modi）希望擴大印度製造業的企圖心構成挑戰。

另一名消息官員表示，加快簽證核發的計畫受到印度貿易部支持，而原本因雙邊關係冰凍而採取保留態度的印度外交部，也對這項計畫正在「積極」考慮中。

印度 外交部 簽證 莫迪 製造業

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