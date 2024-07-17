兩周後「不太可能降」…FOMC副主席威廉斯：Fed降息腳步近了 但時機未到

美國聯準會（Fed）一位高階官員接受華爾街日報訪問時表示，如果最近通膨減緩趨勢持續下去，Fed未來數月調降利率有理，但不太可能在兩周後的會議就啟動降息。

紐約聯邦準備銀行（NY Fed）總裁威廉斯（John Williams）16日受訪時表示，美國勞動市場情況逐漸降溫，而且過去三個月的通膨數據「愈來愈接近我們所期盼的通膨減緩趨勢」，「這些都是正面的跡象。我希望再看到更多數據，對通膨穩定邁向2%目標更有信心」。

威廉斯是Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）副主席，也是Fed主席鮑爾的最高顧問。他接受有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯訪問時表示，在7月30日至31日FOMC會議上，「不太可能」降利率，即使已有一、兩位決策官員敦促在本月就啟動降息。

威廉斯的訪談內容顯示，假定未發生重大經濟意外，Fed可能在9月中旬的FOMC會議考慮調降聯邦資金利率目標區間。不過，即使Fed開始降息，政策利率還是會維持在對經濟景氣有「限制性」的水準。

他說：「現行的限制性政策立場是適當的。我確實認為，未來某時將面臨決定時刻，不是決定要脫離限制性的政策立場，而是決定利率該怎麼降、才能減緩政策的限制性。」

Fed官員正試著在兩種風險當中取得平衡：太慢降息，會冒著就業市場急轉直下的風險；太快降息，則可能冒著通膨居高不下、逗留在遠高於Fed目標的水準。

9月降息早在市場預料中，但6月消費者物價指數（CPI）降溫幅度比預期大，促使一些民間經濟學家揣測Fed在7月30日至31日開會時就可能啟動降息。例如高盛首席經濟學家海濟爾斯15日就發表研究報告，質疑Fed「何必等？」

威廉斯的答覆是：「7月到9月之間，我們其實可以得知很多事。」期間出爐的數據包括兩個月的通膨報告、相當多的勞動市場資訊，以及許多關於消費者支出、企業支出等訊息，也可掌握美國和世界脈動。

他指出，充分掌握通膨和勞動市場這兩項資訊，將能協助Fed了解經濟是否失衡和如何改善。

Fed官員曾表示，如果勞動市場意外轉弱，或他們對通膨率降回2%有信心，就會開始調降利率。