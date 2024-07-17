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國際精品竟剝削勞工？涉陸工廠剝削醜聞 義大利調查迪奧、亞曼尼

中央社／ 羅馬17日綜合外電報導
國際精品亞曼尼（Armani）和迪奧（Dior）被指控，其供應商以支付低薪與超時工作剝削勞工，義大利競爭與市場管理局（AGCM）今天表示正對這兩個時尚品牌展開調查。路透
國際精品亞曼尼（Armani）和迪奧（Dior）被指控，其供應商以支付低薪與超時工作剝削勞工，義大利競爭與市場管理局（AGCM）今天表示正對這兩個時尚品牌展開調查。路透

國際精品亞曼尼（Armani）和迪奧（Dior）被指控，其供應商以支付低薪與超時工作剝削勞工，義大利競爭與市場管理局（AGCM）今天表示正對這兩個時尚品牌展開調查。

法新社報導，根據AGCM，作為調查的一部分，其與義大利金融警察（Guardia di Finanza）昨天搜查了亞曼尼公司（Giorgio Armani）、負責服飾設計與製造的亞曼尼營運公司（G.A. Operations）、克麗絲汀迪奧義大利公司（Christian Dior Italia）的總部。

AGCM的聲明表示，在某些情況下，這些公司的供應鏈可能包含給予員工低薪的工廠。

聲明指出，據稱這些員工的「工時超過法定限制，並在健康與安全條件不足的環境下工作，這與他們備受誇讚的高生產水準形成鮮明對比」。

AGCM也在檢視亞曼尼與迪奧集團旗下一些公司促銷、販售衣飾的方式，是否違反消費者法規。

AGCM提到，亞曼尼與迪奧可能曾就其企業倫理及社會責任方面發表不實聲明，尤其是供應商勞動條件及守法狀況這部分。

AGCM還說，這兩家公司強調工藝和品質，據信卻和涉及剝削勞工的工廠合作。

國際精品外包中國製造，爆出剝削勞工醜聞，亞曼尼與迪奧旗下公司今年稍早分別被義大利法院判處「司法託管」。

法院表示，亞曼尼營運公司其中一名供應商將米蘭地區的生產轉包給所謂「中國工廠」，這些工廠主要是以相當剝削的條件雇用中國與巴基斯坦人。

另一份調查也稱部分供應商是「透過雇用非常規與非法勞工，以剝削的勞動條件設法降低成本的中國工廠」。

Armani Dior 巴基斯坦 義大利

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