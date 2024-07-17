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AI浪潮晶片需求旺 新加坡正擴大產能、吸引半導體大廠造訪

中央社／ 新加坡17日專電
AI人工智慧浪潮來襲、晶片需求旺盛，新加坡正準備擴大晶圓製造園區，以吸引更多半導體企業造訪。圖為新加坡知名地標魚尾獅雕像。中央社
AI人工智慧浪潮來襲、晶片需求旺盛，新加坡正準備擴大晶圓製造園區，以吸引更多半導體企業造訪。圖為新加坡知名地標魚尾獅雕像。中央社

AI人工智慧浪潮來襲、晶片需求旺盛，新加坡正準備擴大晶圓製造園區，以吸引更多大型半導體企業造訪。企業指出，半導體產業規模預計持續增長，提前建廠相當重要。

為了迎接AI人工智慧浪潮，新加坡媒體亞洲新聞台（Channel News Asia）今天報導，新加坡裕廊集團（JTC）正準備在晶圓製造園區增加11%的土地，以吸引更多半導體巨擘。

製造業是新加坡目前最大產業領域，報導指出，新加坡半導體產業人力超過1萬8000人，佔該國製造業產值近20%。

不少大型半導體企業在新加坡設點，包括美國晶片大廠美光科技（Micron）以及德國晶圓製造商世創（Siltronic）。世創上個月在淡濱尼（Tampines）斥資約29億新幣設製造工廠。這些半導體公司目前聚集在4個晶圓製造園區。

半導體產業需要穩定的電力與大量用水，裕廊集團表示，部分增加的土地位於新加坡東部地區，將於年底準備就緒，欲在當地設廠的公司將擁有特別制定的道路、新的供水管道等。這些園區亦不能離地鐵站太近，因微小震動可能影響其製造作業。

全球第3大晶圓代工廠格羅方德（Global Foundries）自2010年來一直在新加坡開展業務。該廠去年新增2.3萬平方公尺的空間，在晶片需求旺盛的情況下，藉此提高產能。

這些晶片通常供給智慧型手機和其他行動設備，汽車製造商的需求也愈來愈大，這讓晶片廠面臨增產壓力。格羅方德駐星總經理Tan Yew Kong表示，裕廊集團在格羅方德耗資40億美元打造的新廠過程中，發揮關鍵的角色作用。

他指出，新加坡能提供供應材料和基礎設施的網路，因此將在新加坡關注區域、市場變動，以及關注將供應鏈移往友好國家的「友岸外包」（friendshoring）動態。

Tan Yew Kong表示，半導體產業規模預計持續成長，因此提前建廠相當重要，「我們正在調整自己的節奏，當市場出現時，我們的工具都已啟動並做好準備」。

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