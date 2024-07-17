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川普催化通膨疑慮抵銷降息利多 亞股今走勢分歧

中央社／ 香港17日綜合外電報導
投資人一方面看好美國調降利率，另方面又擔憂川普（Donald Trump）再度入主白宮，可能出現分析師預測的減稅和調高關稅造成通貨膨脹升溫，亞洲股市今天收盤走勢分歧。法新社
投資人一方面看好美國調降利率，另方面又擔憂川普（Donald Trump）再度入主白宮，可能出現分析師預測的減稅和調高關稅造成通貨膨脹升溫，亞洲股市今天收盤走勢分歧。法新社

投資人一方面看好美國調降利率，另方面又擔憂川普（Donald Trump）再度入主白宮，可能出現分析師預測的減稅和調高關稅造成通貨膨脹升溫，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，美國股市昨天收盤再創新高，因投資人預期借貸成本將降低且未來的白宮主人將對市場更友善。但今天亞股交易商則採取較謹慎步伐，同時持續關注本週在北京召開的中國關鍵經濟會議中共三中全會。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上週同意物價正獲得控制，並告訴美國國會議員，央行官員沒必要等到通膨率降至2%的目標才行動。上述消息使得降息希望更加濃厚。

昨天又有一名美國利率決策官員對於打贏抗通膨之戰表示樂觀。聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）表示，若美國經濟數據維持正面，「我預期今年稍晚開始放寬貨幣政策將是適當之舉」。但她也說，若她對通膨持續降溫缺乏信心，便會傾向讓利率維持在較高水準。

另一方面，昨天公布的美國零售銷售數據遠優於預期，觀察人士隨即調高對美國經濟成長的預測。

香港股市今天收盤小漲0.1%，雪梨、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市也收高。但東京股市收跌0.4%，上海股市收低0.5%，首爾、台北和曼谷股市同樣收黑。

投資人 白宮 美國 通膨

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