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更新草案！葡萄牙計劃2030年底前 再生能源占最終能源消費51%

中央社／ 里斯本16日綜合外電報導

葡萄牙政府近日表示，為在2045年底前達成碳中和，葡萄牙計劃到2030年底前，將最終能源需求中的再生能源占比從目前的47%目標提高到51%。

路透社報導，葡萄牙新政府正在更新能源與氣候目標草案，而這項新目標是其中一部分。草案不久後將在國會進行討論，然後提交到歐洲聯盟（EU）。

葡萄牙環境與能源部長卡巴友（Maria da Graca Carvalho）告訴一個國會委員會，提高目標占比「是一項重大的進步」，且「將對於引導所有部門的脫碳路徑至關重要」。

根據官方數據，2022年葡萄牙再生能源於最終能源消費中的占比為34.7%，在歐盟27個成員國中排名第6。

最終能源消費是指能源產業以外，包含住宅、工業

修訂後的草案將維持葡萄牙進行首次離岸風電拍賣的承諾，拍賣容量高達2百萬瓩（GW），但將削減用於製造綠氫、2030年新增5.5 GW電解槽容量的目標。

卡巴友表示，將簡化再生能源投資的許可發放程序，使發起人只需聯繫政府單一窗口，而不必在獲得最終批准前與多達14個官方機關聯絡。

發起人曾表示，取得許可的程序緩慢導致專案延誤。

葡萄牙的目標是在2030年底前使年度發電量有85%來自再生能源，這項占比在2023年為61%，是比例最高的歐洲國家之一。

再生能源 歐盟 氣候變遷 葡萄牙

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