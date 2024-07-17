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英鎊升破1.3美元！因通膨未降溫 英國央行8月難降息

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
英國6月通膨壓力仍強，央行8月降息機率大減，英鎊17日應聲勁揚。路透
英國6月通膨壓力仍強，央行8月降息機率大減，英鎊17日應聲勁揚。路透

英國6月通膨壓力仍強，央行8月降息機率大減，英鎊17日盤中應聲勁揚。這讓高盛只花了七天，就命中預估的英鎊目標價。

英鎊17日早盤躍升0.3%，升破1.3美元，因為通膨比預期黏著促使交易員急忙縮減對8月降息的押注。

這情境早在高盛預料中。高盛外匯與新興市場策略部門副總裁費許曼7月10日就發布報告預料英鎊將對美元走強，兩周內可望升抵1.30美元的目標價。當時英鎊報價約1.28美元。

英鎊急升凸顯相對於其他貨幣的吸引力，進一步鞏固人氣最旺G-10貨幣的地位。

英國經濟成長逐漸改善，通膨仍居高不下，限縮市場對央行降息的預期。市場樂觀看待新工黨政府上台將展現新氣象，也助長看多升英鎊氣氛。尤其法國和美國政治不確定性升高，對照英國局勢撥雲見日，使英鎊相對走強。

國家統計局（ONS）17日公布，英國6月消費者物價指數（CPI）年增率持穩於2.0%，未如路透訪調經濟學家預期趨緩至1.9%，凸顯出基礎物價壓力仍強，英格蘭銀行（BoE，英國央行）下月啟動2020年來首次降息的機率大減。儘管通膨升幅與5月相同 ，但服務通膨仍高於央行預期，基於決策官員緊盯這項指標，看來延後降息勢在必行。

摩根大通資產管理公司全球市場分析師諾克斯說：「今天的數據應會關上8月降息之門。」

壓力 指數 新興市場 英國 貨幣 通膨

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