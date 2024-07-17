日政府首度進入國際卡組織！Visa日本分公司涉違反壟斷法 遭公平會調查

日本公正取引委員會（公平交易委員會）強烈懷疑Visa施壓合作業者改用自家支付服務，涉嫌違反日本「獨占禁止法」（反壟斷法），今天前往位於東京的Visa日本分公司檢查。

日本每日新聞報導指出，這是日本政府首度進入國際卡組織進行檢查。

公正取引委員會也將針對位於美國的總公司VisaInc，及位於新加坡負責亞太地區業務的VisaWorldwide Private Limited展開調查，目前方向是基於獨占禁止法聽取業者說法。

信用卡交易時，負責管理加盟店家的收單機構，會跟消費者持有卡片的發卡公司進行請款相關交易，過程中會衍生作為手續費的交換費（IRF），費率由國際卡組織決定。

相關人士表示，Visa濫用IRF決定權，要求收單機構與發卡銀行改用Visa支付服務，否則就要調高IRF費率。

由於支付服務有多家業者競爭，研判Visa意圖藉由擴大市占來增加支付手續費收入。公正取引委員會可能認為這樣的行為有違獨占禁止法所禁止的不公平交易方式。

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）懷疑Visa及萬事達卡（Mastercard）等國際卡組織涉違反托拉斯法，正著手進行調查。研判日本也為了在日本境內排除國際卡組織藉由寡占扭曲市場競爭，所以決定展開檢查。

日本信用卡協會表示，日本2023年信用卡交易額約105兆日圓，其中Visa市占約一半。