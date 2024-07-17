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「銅金比」向美國債市示警：下半年美債殖利率恐將大幅下滑

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
「銅金比」長久來被認為是美國公債殖利率走向的領先指標。最近，銅價和金價聯手向全球最大債市傳達一個警訊：下半年美債殖利率將大幅降低。路透
「銅金比」長久來被認為是美國公債殖利率走向的領先指標。最近，銅價和金價聯手向全球最大債市傳達一個警訊：下半年美債殖利率將大幅降低。路透

銅和金是世界兩大指標性的大宗商品，而這兩種金屬的比值--「銅金比」（copper-gold ratio）--長久來被認為是美國公債殖利率走向的領先指標。最近，銅價和金價已聯手向全球最大債市傳達一個警訊：下半年美債殖利率將大幅降低。

黃金是總體經濟疑慮的象徵，市場疑慮加深時往往刺激金價大漲；黃銅則是衡量全球經濟健康的晴雨表，景氣趨緩或甚至步入衰退時，銅的需求縮減。在避險需求增加助漲金價的同時，銅的價格走勢相對較弱，便會使「銅金比」降低。

按這個邏輯，倘若用更少的黃金就能購入等量的銅，殖利率應會下滑。

彭博資訊報導，近幾個月來，金價持續走高，本周更再創歷史新高紀錄，反映聯準會Fed）釋出降息在望的訊息。與此同時，銅價在5月觸頂後便回落。這意味著，現在只要用3.9英兩的黃金，即可購得1噸的銅，是2020年底以來最低。

美國公債價格16日收跌，一大驅動因素是交易員認為美國經濟將減弱得足以促使Fed今年降息三次、合計降3碼（0.75個百分點）。美國2年期公債殖利率小跌不到1個基點至4.445%，是2月7日來最低收盤水準；10年期美債殖利率降6.3個基點至4.168%，是3月12日來最低收盤價位。

目前市場普遍預測Fed將在9月啟動降息，但最新出爐的通膨數據顯示，美國6月消費者物價指數（CPI）月增率不升反降，是四年來首見，加上5月物價幾乎文風不動，市場對美國經濟展望的論述起了變化：從通膨減緩（disinflation）轉向通縮（deflation）。

Fed主席鮑爾最近表示，利率若是維持在高檔太久，可能壓抑勞動市場和整體經濟。最新的通膨數據可能加深這層顧慮。

分析師預測，如果通膨不但快速降溫，長久來展現強大韌性的勞動市場也露出疲態，對利率政策敏感的2年期美債價格可能持續上漲，走向相反的殖利率可能下測4%。

Fed 債市 美國 聯準會 通膨 避險 金價

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