相當8座大安森林公園！開箱微軟美國總部 員工可進樹屋辦公找靈感

美國西雅圖是4大科技巨頭的總部所在地，其中微軟（Microsoft）總部面積相當於8座大安森林公園，公司還特地建3座樹屋，員工無論辦公或開會，都可到樹屋去找靈感、想創意。

走進微軟總部，125棟建築一點也不顯擁擠，反而讓人有如徜徉在公園般，且有自行車、滑板車或無人駕駛電動車提供員工代步使用，許多角落還有休閒式座椅，最讓人驚豔的是樹林間的3座樹屋。

微軟資深產品經理何諺錡來自台灣，已在微軟總部8年，他說，樹屋是為激發員工靈感和創意，員工在公司若想換個環境，可隨時到戶外桌椅區，也可申請到樹屋辦公或開會。公司非常尊重員工選擇工作的方式，就算居家辦公，也會提供預算讓員工購買辦公必備的家具。

何諺錡說，公司重視環保，樹屋是利用廢棄木材，每座樹屋最多容納10人。樹屋四周可見野生動物出沒，除了松鼠外，還有鹿及黑熊，但不建議餵食，避免造成野生動物聚集與環境污染。

微軟公關策略副總裁克雷頓（Steve Clayton）今天向台灣參訪媒體介紹，微軟的願景是期許為地球上的每一個人和每一個組織，實現更多成就，公司發展的AI產品人工智慧聊天機器人助理Copilot，就是期盼能提升每個人在學習上或工作上的效率。公司在全球有22萬名員工，有各方面人才，公司也激勵員工能發揮創意。

何諺錡提到，微軟很重視員工的工作與生活是否平衡，例如若主管看他花太多時間一直工作，就會提醒他該休假，之後才會有更好的表現。

微軟總部原本在新墨西哥州，後來遷到創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和保羅艾倫（Paul Allen）的家鄉西雅圖，總部約有5萬名員工，並設有對外開放的展示中心，介紹微軟發展歷史，提供一般民眾體驗微軟產品。