IMF將印度經濟成長預測上調7% 總理莫迪歸功於「在印度製造」計畫

國際貨幣基金（IMF）將印度2024年經濟成長預測上調至7%，印度總理莫迪將此歸功於「在印度製造」（Make inIndia）計畫的成功。

IMF於16日發布「世界經濟展望更新報告」（WEOUpdate），將新興市場及開發中經濟體的成長預測向上調整，主要動力是亞洲的強勁經濟活動，特別是中國和印度。

報告說，印度今年的國內生產毛額（GDP）成長可望達到7.0%，高於4月時預測的6.8%，反映2023年成長預測的向後結轉（carryover），以及民間消費前景的改善，特別是在鄉村地區。

莫迪（Narendra Modi）今天在社群平台X轉發「我的印度政府」（MyGov India）帳號貼文，寫道：「一睹『在印度製造』如何將印度經濟推向全球舞台。」

「我的印度政府」貼文寫道，印度產品正在席捲全球，並展示了 一些成功範例。

這些範例包括腳踏車對歐洲國家的出口增加、俄羅斯陸軍使用印度製造的軍靴、印度板球棒需求增加、印度乳製品成功外銷美國，以及布拉莫斯（BrahMos）飛彈系統出口至菲律賓等。

「在印度製造」計畫是由莫迪政府於2014年推出，旨在促進投資、鼓勵創新、發展基礎設施，把印度打造為全球製造、設計及創新中心，與中國爭奪世界工廠及供應鏈霸主的地位。

另一方面，IMF對全球GDP成長的預測值維持在3.2%，明年可望略升至3.3%。

IMF報告指出，服務業的通貨膨脹阻礙了「反通貨膨脹」的進程，使得貨幣政策正常化變得複雜。在貿易緊張升級和政策不確定性增加的背景下，通貨膨脹上行風險增加，帶來利率在更長時間內走高的可能性。

根據IMF的資料，印度人口約為14億4172萬。許多專家視此為人口紅利，但就業機會的不足也帶來了隱憂。

根據印度News18電視台的報導，印度航空公司昨天在孟買（Mumbai）招聘600個地勤人員，結果吸引超過2萬5000人應徵，現場險些發生踩踏事件。

上週，古茶拉底邦（Gujarat）一家化學公司開放10個職缺，估計有800至1000人前去應徵，連應徵地點的鐵欄桿都被人潮擠倒。