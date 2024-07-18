奧運真的有利可圖？法住宿成本狂飆、政治不穩 觀光效益恐不如預期

四年一度的奧運，即將在7月26日到8月11日於巴黎舉行。有別於上屆東京奧運受到COVID-19疫情影響，這屆產生的經濟效益備受期待。然而，奧運真的那麼有利可圖嗎？過去辦過奧運的國家，是否真的因為舉辦奧運而經濟好轉？

2024巴黎奧運即將在7月26日盛大開幕，法國國家統計與經濟研究所（INSEE）7月9日表示，這次奧運將會提振法國的經濟成長，儘管他們也警告，法國動盪的政治局勢可能會影響預測。

INSEE表示，第三季的經濟成長，將從上一季的0.3％增加到0.5％，而賽事門票收入、電視轉播金和觀光收入，將會再成長0.3個百分點。但奧運熱潮後，第四季預計會較第三季萎縮0.1％。

INSEE經濟學家羅謝（Dorian Roucher）表示，這跟2012倫敦奧運時對英國經濟的影響類似。但由於住宿成本飆升、法國政治不穩定和治安問題，許多民眾望之卻步，整體效益可能沒有想像中的強勁。

INSEE表示，這次奧運將會提振法國的經濟成長。取自@Paris 2024臉書

觀光效益不如預期，路透：原本就很擁擠和昂貴

《路透》報導，巴黎和其他熱門旅遊城市類似，已經相當擁擠和昂貴，因為奧運前來法國的人潮，可能會讓原本遊客延遲、甚至取消他們的行程。

美國達美航空巴斯蒂安（Ed Bastian）向《CNBC》指出，旅客可能會避開巴黎，轉而前往其他城市旅遊，這會讓他們在這個夏天損失將近一億美元（約新台幣32億元）。

達美航空是擁有最多飛往巴黎航班的美國航空公司，與法國航空占據美法約7成的航班量。

法國航空母公司法荷航集團估計，6到8月的營收，將會因為巴黎奧運而減少1.8億歐元（約新台幣63億元）。

不光是機票價格，連飯店價格也水漲船高。

飯店數據公司STR就表示，相較去年同期，巴黎高檔飯店的房費將高出45％，而英國倫敦和義大利羅馬則只有個位數成長。

專家：奧運好處被誇大了

辦奧運一定是利大於弊嗎？美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）表示，舉辦奧運的成本不斷推高，主辦國承受的負擔也愈來愈為人矚目。

愈來愈多經濟學家認為，舉辦奧運的好處被誇大了，這讓許多主辦國背負鉅額的債務和維護責任。他們建議國際奧委會（IOC）修改申辦流程，讓預算成本透明化，朝符合公共利益的方向投資。

儘管如此，IOC和奧運支持者仍然認為，舉辦奧運可以提高城市的全球形象，並透過旅遊和基礎設施投資帶來經濟利益。

從歷屆奧運來看，洛杉磯是1984年夏季奧運唯一申辦的城市，這讓他們能跟IOC談判出最有利的條件，更重要的是，洛杉磯是依靠現有的設施，而非大興土木來吸引奧會，再加上電視轉播收入，因此讓洛杉磯成為唯一主辦奧運獲利的城市，最終產出2.15億美元（約新台幣70億元）的盈餘。

不過，經濟學家表示，奧運的「隱性成本」也必須考慮在內，其中包括本來可以用於其他優先事項的公共支出等機會成本，舉辦奧運後留下的債務，可能會使公共預算負擔數十年。

舉例來說，加拿大蒙特婁直到2006年，才還清1976年奧運的最後一筆債務，而希臘在2004舉辦奧運後留下數十億的債務，讓他們財政破產。

以最近一次的東京奧運來看，根據日本一家獨立政府機構的數據，舉辦成本為130億美元（約新台幣4236億元），這是2013年日本獲得主辦權時預計成本的兩倍多。

成本飆升的原因，就是COVID-19疫情限制導致觀眾缺席，損失約八億美元（約新台幣260億元）的門票收入，原本耗資14億美元（約新台幣456億元）興建的體育場，最後也只以成本1／4的價格出售其經營權。

洛杉磯加緊建設，迎接2028奧運

目前唯一從舉辦奧運獲利的洛杉磯，也將在2028年再次承擔重任。

根據洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）的網站，洛杉磯已獲得近九億美元（約新台幣293億元）資金，來加強關鍵基礎設施，例如擴建地鐵系統來改善聯外交通。

此外，洛杉磯還將獲得1.6億美元（約新台幣52億元）的聯邦撥款，用於街道和交通基礎設施的優化。

洛杉磯將在2028年再次承擔重任。取自olympics.com

「我們必須抓緊時間，加強當地基礎設施和交通系統，為迎接世界做好準備，」巴斯表示：「感謝拜登總統、參議員帕迪拉（Alex Padilla）和巴特勒（Laphonza Butler），以及所有洛杉磯聯邦代表的幫忙。」

「距離2028年奧運還有四年時間，我們正在投資改善交通基礎設施，這不僅有助於奧運順利進行，還能改善塞車問題，」帕迪拉說：「我很自豪能為洛杉磯爭取到聯邦資金，這筆資金在奧運結束後，仍將產生影響。」

究竟，在舉辦成本不斷推高下，洛杉磯還能再次成為奧運主辦城市的典範嗎？四年後答案就會揭曉。

（本文出自2024.07.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）