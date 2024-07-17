獲美國補助同時投資中國新創 英特爾引華府關注

金融時報報導，晶片大廠英特爾（Intel）今年獲得華府數十億美元補助金的同時，也投資43間中國新創企業，此舉已引起華府關注。

今年3月，英特爾獲得由美國政府提供近200億美元（約新台幣6500億元）的補助金和貸款，包括85億美元的直接資金和110億美元的貸款，以資助其半導體工廠的擴建。

該方案將支持英特爾在美投資超過1000億美元的先進晶片製造設施，包括在俄亥俄州和亞利桑那州興建超大型工廠。

在中美地緣政治關係日益緊張之際，金融時報報導，英特爾投資（Intel Capital）投資中國科技新創公司，並持有43間中國公司的股權，且自該創投基金於1990年代初成立以來，已投資超過120間中國企業。

英特爾投資去年投資上海的「鯤游光電」9100萬美元。今年2月，投資深圳的5G和雲端平台公司「艾靈網絡」2000萬美元。

英特爾投資目前在中國的投資，包括約16間人工智慧新創公司和15間半導體產業公司，以及開發雲端服務、電動汽車、電信、虛擬實境（VR）系統和電池等公司。

2023年2月，喬治城大學（Georgetown University）「安全與新興科技中心」（CSET）發布的報告顯示，英特爾資本在2015年至2021年期間，參與11筆對中國人工智慧企業的投資。

報告表示，英特爾投資對中國人工智慧企業的投資促成戰略合作的形成，可以使中國企業受益，與中國政府的戰略相輔相成。

一間在中國有長期業務歷史的大型美國基金負責人表示，英特爾投資公司在中國比高通（Qualcomm）的風險投資部門活躍得多，「英特爾在所有方面都很活躍」。

一間與英特爾合作投資的中國風險投資公司負責人表示，美國人工智慧領域競爭激烈，英特爾投資產生緊迫感，將尋找適合資金配置的人工智慧領域，而中國正是極少數的選擇之一。

美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（JohnMoolenaar）表示，此案凸顯了加強監管的必要性。

美國今年6月發布規定草案，將禁止或要求通報某些可能威脅美國國家安全的中國人工智慧與其他科技產業投資。一旦法規生效，英特爾資本可能會被迫撤資，不過美國財政部正在研究是否對一些創投加入豁免條款。