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4月才成立！AI教母李飛飛的新創公司傳估值達10億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
「AI教母」李飛飛所創建的AI新創公司據傳估值已達10億美元。本報資料照片
「AI教母」李飛飛所創建的AI新創公司據傳估值已達10億美元。本報資料照片

被譽為「AI教母」的知名電腦科學家李飛飛在短短四個月內，已悄悄建立一家估值10億美元的新創公司，加入整個科技業要把AI技術商業化的激烈競賽。

英國金融時報引述三位知情人士的說法報導，這位史丹福大學AI領導者在4月時創建了一家名為「世界實驗室」（World Labs）的公司。

兩位知情人士透露，這家新創公司已籌得兩輪資金，從安霍創投（Andreessen Horowitz）、AI基金Radical Ventures等頂尖科技投資業者取得資金，獲得的企業估值超過10億美元。

另據一位知情人士的說法，World Labs在最新一輪籌資中，籌得約1億美元。

李飛飛沒有回應置評請求。安霍創投與Radical Ventures拒絕評論。

隨著OpenAI在2022年11月推出聊天機器人ChatGPT大為成功，引爆投資人對生成式AI的興趣，World Labs成為最新一家取得大規模投資的AI新創公司。根據PitchBook的數據，光在過去三個月，投資人為美國AI新創公司挹注超過270億美元資金，占同期間所有新創融資的約半數金額。

任職於史丹福大學的李飛飛是在她休假期期間成立World Labs。她是史丹福大學人本人工智慧研究所（HAI）共同所長。

李飛飛的事業將試圖創造AI的「空間智慧」，方法是開發類似人類的視覺資料處理技術，使人AI具備高級推理能力。李飛飛4月曾在溫哥華TED大會上發表演講，提到最先進的研究涉及一種演算法，這種演算法可以合理地推斷出圖像和一段文字在3D環境中的樣子。

一位知悉李飛飛工作內容的創投資本人士表示：「World Labs正在發展一種模型，能夠了解3D世界，本質是物體的各面向。」

史丹福大學 情人 投資人

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