全球核融合投資額連兩年成長減緩 多數業者估2035年前商轉

產業團體的年度研究發現，全球對於核融合（nuclear fusion）發電的投資金額連續第二年成長減緩，即便大多數的核融合業者預期可在2035年之前建立商業用核電廠。最新數據凸顯出，這項有朝一日可能為能源產業帶來革命性改變的技術仍面臨重大障礙，募資困難。

位於華盛頓的核融合產業協會（FIA）16日發表2024年度報告指出，從去年中到目前為止，核融合產業獲得的投資額年比增加逾9億美元，達到71億美元。以投資增額相比，不如截至2023年中年度的14億美元，以及截至2022年中年度的28億美元增額。

不過，FIA執行長霍蘭表示，核融合業者對本身的信心提升。在45家受訪的核融合業者中，3家預測自家將在2030年之前開始向電網輸電；另有22家估計自家核融合發電可在2030年到2035年之間實現商轉。在一年前，僅19家核融合開發業者表示預期在2035年前開始向電網輸電。然而，66%的受訪者說，資金不足將會是成功的一大阻礙。

霍蘭說：「過去12個月還有看到成長，是正面的。但是要達成核融合雄心萬丈的目標，是不夠的。」他強調，核融合產業「若要不斷創新，需要公眾與民間投資人的持續支持」。

公民營機構的專家正致力研發技術複製核融合反應，方法包括使用雷射或是巨中磁鐵。主要的門檻包括：讓核融合反應可幾乎不間斷地發生；減少激發核融合反應所需要的能量；建立系統捕捉核融合時產生的能量，並將之送入電網。

資金面較好的消息是，全球公部門投入民營核融合公司的資金大幅增加，成長率約57%，金額有4.26億美元。美國、中國大陸、日本、英國和德國，都投資核融合發電。