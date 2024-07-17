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AI需求旺 ASML第2季接單優於預期 但本季展望稍遜

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
ASML本季業績展望和毛利率不如分析師 。路透
ASML本季業績展望和毛利率不如分析師 。路透

艾司摩爾（ASML）周三公布第2季接單金額超出預期，反映人工智慧（AI）熱潮帶動對該ASML先進晶片製造設備的需求。不過，本季業績展望和毛利率不如分析師 。

這個目前歐洲市值最大的公司周三發布新聞稿說，第2季接單增至55.7億歐元（60.8億美元），優於彭博調查分析師估計的均值44.1億歐元。

ASML第2季淨利為16億歐元，營收62億歐元，也優於預期。相較之下，去年同期淨利為19.4億歐元，營收69億歐元。

第3季業績展望方面，營收料在67億歐元至73億歐元之間，不如分析師預測的74.6億歐元。第3季毛利率料為50%至51%，不如分析師所估的51.1%。展望全年，ASML預測2024年營收大致和去年相當。

ASML在最先進半導體設備擁有壟斷地位，其需求越來越多來自AI應用所需的高效能晶片，業績表現好壞可視為半導體景氣的風向球。

不過，ASML可能面臨美中科技角力更大逆風。彭博新聞報導，拜登政府已告知盟友，如果東京威力科創（Tokyo Electron）和ASML在內的晶片設備製造業者繼續讓中國大陸取得先進的半導體技術，美國考慮祭出最嚴厲的貿易限制措施。

彭博午後披露此消息後，Tokyo Electron股價聞聲重挫8%。其他晶片設備股如 Screen、Lasertec、Disco也下跌，跌幅在3.5%至5%之間。日經225指數也轉跌，跌幅0.4%。

ASML已表示，今年多達15%的大陸業績會受到1月已實施出口管制的影響。

ASML 半導體 業績

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