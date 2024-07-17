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愛迪達二度調高全年獲利預估 經典鞋款銷售強勁

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）調高全年獲利預估。路透
德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）調高全年獲利預估。路透

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）在三個月內第二度調高年度獲利目標，原因是SAMBA等經典鞋款需求激增，而且正在清除庫存的聯名運動鞋Yeezy系列產品銷售增加。

愛迪達16日發表聲明說，預期2024年營業利益約10億歐元（10.9 億美元），這高於先前預估的7億歐元，且符合分析師預估。

愛迪達第2季銷售額也高於預期，較去年同期成長11%至58.2億歐元；剔除Yeezy系列產品後，銷售增加16%，顯示愛迪達恢復中的核心事業減少仰賴Yeezy跑鞋的情況，優於上一個春季與夏季。

消息出爐後，愛迪達的ADR在16日收盤大漲3.5%至130.15美元。

執行長古爾登（Bjorn Gulden）正試圖帶動愛迪達再度創造迅速成長時期，拉近與Nike等產業龍頭的距離。愛迪達去年淨銷售下滑，主要是取消與饒舌歌手兼設計師Ye的合作關係。

愛迪達矢言今年重返成長，隨著削減在美國的Yeezy跑鞋與服飾庫存 ，預料下半年成長動能增加。除了Samba鞋款，消費者對各色的經典鞋款如Gazelle；Spezial與Campus也有強勁需求。

愛迪達表示，上季毛利率達50.8%，低於去年的50.9%與分析師預期的51.4%，主要是受Yeez業務影響。

愛迪達與Puma和Nike等同業都在押注今夏跑鞋產品需求提高，原因是巴黎奧運將在本月稍後登場。這些品牌是奧運運動員與國家隊的贊助商。

巴黎奧運 愛迪達 運動

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