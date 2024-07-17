二氧化碳可製造奶油？ 比爾蓋茲也投資

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台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
奶油示意圖。新創公司Savor利用水和空氣中的元素研發人造奶油，味道與真實奶油幾乎一樣。（Photo by Sorin Gheorghita on Unsplash under C.C License）
奶油示意圖。新創公司Savor利用水和空氣中的元素研發人造奶油，味道與真實奶油幾乎一樣。（Photo by Sorin Gheorghita on Unsplash under C.C License）

一家新創公司利用水和空氣中的元素研發出人造奶油，味道與真實奶油幾乎一樣！為降低畜牧業對環境的影響，美國加州的新創公司Savor製造出一款人造奶油，不只可大幅減少生產過程的碳足跡，用水量也遠低於傳統農業。此項創舉受到微軟創辦人比爾蓋茲青睞，並獲得其大量資金進行研發和宣傳，最快明年就能上市。

人造奶油新配方

衛報》報導，Savor採用熱化學製程方式，由於所有脂肪都是由不同的氫鏈和碳鏈所組成，因此該公司分別從水和空氣中提取氫氣和二氧化碳，製造出非源自動物或植物的原子鏈，並透過加熱氧化來分離脂肪酸，最終形成人造奶油的配方。

這項創舉受到微軟創辦人比爾蓋茲青睞，他也投入大量資金給予研發和宣傳。比爾蓋茲表示，這款人造奶油擁有極大的發展潛力，不只研發過程不會釋放任何溫室氣體，用水量還不到傳統農業的千分之一。「更重要的是，它的味道就像是真的一樣！」

減少氣候環境影響

一直以來，人們呼籲減少肉類和乳製品消費足以降低環境影響，因為畜牧業生產是溫室氣體的重要來源。《New Atlas》指出，Savor在製造人造脂肪中，只需使用二氧化碳和氫氣，就能製作出類似「奶油」的脂肪抹醬，並且不會像乳製品和植物性替代品對環境造成嚴重影響。

Savor執行長亞歷山大表示，該款人造奶油正要進入商業化階段，未來通過監管機構批准之後，便能開始銷售對環境友善的人造奶油，最快預計明年就能量產上市。目前，牛奶、冰淇淋、起司和肉類等人造食品也正在研發中。

然而，即使未來能夠如期上市，亞歷山大也擔心消費者能否接受非動植物的合成脂肪。「人們擁有喜愛的乳製品和肉類食品，若要讓消費者轉而選擇實驗性食品，這將會是極大的挑戰。」

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比爾蓋茲 消費者 脂肪

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