紫金礦業斥資14億 收購加拿大Montage Gold9.9％股權

儘管中加關係低迷，但加拿大礦業公司Montage Gold宣布，大陸最大的上市黃金生產商紫金礦業集團，將以近5,730萬加元（約新台幣14億元），買入該公司9.9%的股份。Montage認為，這項投資不需要加拿大政府的批准，因為交易完成後紫金將持有Montage不到10%的股份。

此外，黃金未被加拿大政府列為重要礦產，而且Montage的資產位於加拿大境外。

路透報導，紫金礦業以每股1.75加元的價格，認購總部位於溫哥華的Montage Gold近9710萬股普通股中的3270萬股。該交易計劃在8月12日完成，認購總額將達到近5,730萬加元。

此次交易所得款項，將用於Montage位於象牙海岸的Kone項目的開發支出和勘探。

加拿大政府已經收緊「加拿大投資法」，涉及外國公司的交易，需接受審查，以維護國家安全。

加拿大銅礦企業Solaris Resources於今年1月宣布，擬以1.3億加元的價格向紫金礦業出售15%的股份，來發展薩爾瓦多的銅礦計劃。由於擔心交易不太可能滿足外國投資標準，紫金礦業最後放棄了該計劃。

加拿大政府已告知採礦業，針對本國關鍵礦產生產商的任何重大交易，都只有在「最特殊的情況下」，才能獲得批准。

過去幾年，大陸對黃金需求不斷上升。根據加拿大「金融郵報」報導，加拿大對華黃金出口額，從2020年的1.89億美元穩步上升至2023年的5.89億美元，增幅超過200%。