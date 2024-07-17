川普言論不夠駭人？ 台積電股價為什麼大跌後收斂

台積電（2330）周三股價大跌後跌幅收斂，美國前總統川普接受彭博商業周刊專訪時質疑美國是否有義務保衛台灣，不過，投資人顯然仍將焦點放在台積電明天的法說會上。

彭博引述台新投顧副總經理黃文清指出，台積電頹勢可能只是一時的，因為投資人重心將回到台積電的業績展望上。

黃文清指出，台積電下跌，是因為市場第一時間考慮到川普有關台灣的評論，雖然市場中確實存在一定程度的疑慮，但不算恐慌。這是「正常且合理的市場反應」。

台積電即將在周四盤後舉行法說會，台積電的交易將回歸基本面。

聯合私人銀行Union Bancaire Privee董事總經理 Vey-Sern Ling 說，「我懷疑他的評論會徹底改變投資人對台股的看法」，「投資人已考量到中國大陸的風險。」

台積電早盤一度大跌2.4%，台北時間11:10左右跌幅收斂為1.4%，台灣加權股價指數下跌61點，跌幅0.2%。