半導體和AI出口勁揚 亞銀將台灣今年GDP大幅上修至3.5%

亞洲開發銀行（ADB）公布亞洲發展中國家最新經濟預測，拜台灣和南韓半導體和人工智慧（AI）產品外銷大增所賜，已小幅調高整體地區的經濟成長預測，其中大幅調高台灣今年的經濟成長率預測，由4月的3.0%上修至3.5%。

亞銀指出，台灣今年第1季國內生產毛額（GDP）成長6.6%，主要出口成長9.1%所帶動，受益於電子產品和其他AI相關商品高漲的需求，而進口成長0.8%，使淨出口對經濟成長的貢獻達到5.5個百分點。私人消費則如預期略為放緩，而投資依然疲弱，但可能已經觸底，符合今年逐步回升的預期。

台灣4月出口成長放緩至4.3%，表明第2季有所放緩。亞銀將台灣2025年的前景和2024年4月的預測維持一致，隨消費進一步放緩，投資將隨出口回升小幅成長，進口也隨投資增加而成長，抵銷淨出口對經濟成長的貢獻。

亞銀也將南韓今年經濟成長率由2.2%上修為2.5%。

同時，亞銀小幅調高亞太地區46個經濟體今年經濟成長的預測，由4月預測的4.9%上調為5.0%，反映國內需求和出口成長走強，同時也表示，接連而來重要選舉和地緣政治緊張局勢帶來的下行風險依然存在。

亞銀維持對亞洲發展中國家2025年經濟成長4.9%的預測。

亞銀指出：「與主要經濟體(特別是美國)選舉相關的政策不確定性為前景蒙上陰影。」亞銀也點名中東和烏克蘭衝突可能加劇構成了挑戰。

亞銀對中國大陸2024年和2025年的經濟成長預期分別維持在4.8%和4.5%不變，但指出大陸房地產市場的低迷可能加劇，導致成長前景減弱。