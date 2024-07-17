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新加坡6月出口萎縮8.7％ 因電子產品出貨減少

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新加坡６月出口比去年同期萎縮8.7%，減幅比預期大。圖為遊客在新加坡魚尾獅公園拍照留念。歐新社
新加坡６月出口比去年同期萎縮8.7%，減幅比預期大。圖為遊客在新加坡魚尾獅公園拍照留念。歐新社

新加坡６月出口比去年同期萎縮8.7%，減幅比預期大，因電子產品出口持續疲弱，顯示出仰賴貿易的星國眼前面臨挑戰。

根據今天公布的官方數據，新加坡6月非石油國內出口年比下滑8.7%，原先經濟學者預估的中間值為萎縮1.3%。這是繼5月數據經修正下滑0.7%後，出口維持萎縮頹勢。

經季節調整後，6月非石油出口較前月下滑0.4%。

新加坡的出口額相當於該國經濟約一半的產值，但在今年首六個月，有五個月出口呈現萎縮。新加坡預期國內生產毛額（GDP）今年成長1%至3%，展望大多取決於全球對貨物的需求與科技景氣上升。

在上月，新加坡電子產品出口下滑9.5%，不如5月時擴張19.6%的情勢；非石油出口下滑8.5%，延續5月時萎縮6.1%的頹勢。

新加坡政府表示，上月出口下滑主要是非電子產品出口，「主要是，像是非貨幣類黃金的黃金等波動較大的產品」。

對於新加坡主要市場的非石油出口在6月整體下滑，對香港出口萎縮情況尤其嚴重，年比減幅達41.9%，主要是非貨幣黃金、IC與測量儀器出貨減少。」

新加坡 黃金

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