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金價創新高 勁揚近2%押注Fed快要降息 油價連三天收黑

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際金價周二（16日）創下新高，因市場對聯準會降息的希望一再攀升，且部分交易人士提高押注川普再次當選美國總統的機率；原油價格連續第三日下跌，出現逾三周以來最大跌幅，交易人士關注美元走強和需求減弱跡象，引發演算法賣盤。

金價創紀錄新高 勁揚近2%

隨著市場預期聯準會將降息，金價再添動能，16日刷新紀錄高點。

現貨黃金價格16日收盤上漲1.93%，至每英兩2,469.08美元。

美國黃金期貨收高1.6%，結算價報每英兩2,467.80美元。

獨立金屬交易者Tai Wong表示：「儘管核心零售銷售數據強於預期，金價仍創下紀錄新高，因為聯準會主席鮑爾昨日表示，聯準會對通膨回到目標水平愈來愈有信心，這令市場感到鼓舞。」

金價今年來已飆漲近20%，受多國央行大舉購買回金、中國大陸消費者胃納強勁、以及地緣政治緊張局勢拉抬避險資產需求所帶動。黃金ETF近期持有的黃金增加，也為金價增添上漲動能。

ING商品策略師Ewa Manthey表示：「關於美國降息的樂觀分為，加上更多經濟數據支持Fed政策轉向，正在支撐黃金。在當前的地緣政治與總體經濟情勢下，黃金準備維持上漲動能，而央行的需求預期會提升。」

鮑爾周一表示，近期的通膨數據增強決策官員的信心，即物價壓力正處於持續回落的道路上，提振市場對9月可能降息的預期；舊金山聯準銀行總裁戴利也說，「信心正在增強」，通膨正朝著聯準會2%的目標靠攏。

City Index市場分析師Fawad Razaqzada表示：「因經濟數據疲弱，以及通膨壓力下降，公債殖利率繼續承壓。」「這有助於提高低孳息和零孳息資產的吸引力，使黃金前景保持樂觀。」

現貨白銀上漲0.8%，至每英兩31.25美元；白金上漲0.3%，至998.25美元；鈀金攀升1.1%，至960.51美元。

油價下跌超過1% 連三天收黑

油價周二收跌超過1%，為連續第三天下跌，市場擔心中國經濟放緩會抑制需求，不過聯準會最快9月調降利率的共識日益增強，抑制了油價跌幅。

布蘭特原油9月期貨收跌1.12美元，跌幅1.3%，報每桶83.73美元；西德州原油8月期貨下跌1.15美元，或1.4%，報80.76美元。

BOK Financial高級交易副總裁Dennis Kisslerbe表示：「中國經濟數據持續疲軟，政府的支持計畫繼續令人失望，中國許多煉油廠因燃料需求疲軟而削減產量。」

官方數據顯示，中國經濟第2季成長4.7%，為2023年第1季以來的最慢增速，低於路透調查預測的5.1%。受房地產長期低迷和就業不穩定的影響，經濟增速較上一季度的5.3%也有所放緩。

此外，美元連續第二日走強，使得以美元計價的大宗商品價格更加昂貴。西德州原油期貨一直在測試其100日移動平均線，這是一個月來的支撐位。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali在報告表示，自本周初以來，趨勢追蹤演算法交易已做好拋售的準備。他說：「由於我們的全球大宗商品需求指標顯著走低，我們在供應風險沒有進一步增加的情況下，下行壓力將繼續加大。」

油價 聯準會 金價

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