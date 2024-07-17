道指大漲742點再創新高 小型股因降息押注連五日大漲

美國股市周二上漲，道瓊工業指數大漲742點，再創歷史收盤新高，美國零售銷售數據支持聯準會（Fed）轉向寬鬆，激勵投資人押注風險較高的類股，小型股表現也持續優於大型科技股。

道瓊工業指數大漲742.76點，漲幅1.9%，收在40,954.48點，創下2023年6月以來最大漲幅；標普500指數35.98點，漲幅0.6%，報5,667.2點，今年第38度刷新收盤紀錄；那斯達克綜合指數上漲36.77點，漲幅0.2%，報18,509.34點。

美國6月整體零售銷售與5月持平，雖不如5月的成長0.3%，但優於經濟學家預估的下滑0.3%。上月零售銷售偏弱的主因汽車經銷商遭到駭客攻擊，使銷售額劇減2%，以及汽油價格持續下跌影響。

以輝達（NVIDIA）和微軟為首的超大型成長股表現疲軟，局限那斯達克綜合指數的漲幅。

投資人轉向之前表現低迷的類股，可見市場對降息的信心增強，即隨著通膨降溫，Fed可能在9月開始降息。根據芝商所(CME Group)的FedWatch，交易員如今幾乎篤定9月會降息，高於一周前的73%。

美國10年期公債殖利率從周一的4.231%降至周二的4.168%。周一，由於川普勝算大增，美國公債殖利率上揚。

羅素2000指數大漲3.5%，創下2020年4月以來最大五日漲幅。自上周疲軟的通膨數據發布以來，資金流出超大型股「避風港」、轉進小型股的趨勢持續發酵。

過去四個交易日裡，羅素2000指數領先那斯達克100指數近12個百分點，呈現2011年以來最大差距。

盈透證券的Jose Torres提出中小型企業上漲的另一個潛在原因：這些企業業務以國內為主，如果川普上台，他們料將「不成比例地」受益。

「從經濟數據來看，經濟正在放緩，但速度並不令人擔憂，”U.S. Bank Wealth Management投資策略師Tom Hainlin說：「Fed看到了它想看到的--這是個甜蜜點，經濟在放緩，但沒有太多，也沒有太快。」

道指運輸股的表現也優於大盤，創下 11 月份以來的最大單日漲幅，並觸及 2023 年 8 月以來的最高收盤水準，投資人越來越關注市場中價值被低估的類股。

UnitedHealth Group股價上漲6.5%，提振道瓊工業指數。該公司公布優於預期的獲利和營收，並保持2024年的預期不變。

美國銀行(Bank of America)上漲5.3%，因上季業績超出了華爾街預期，並表示今年下半年貸款收入將有所改善。

摩根士丹利(Morgan Stanley)股價上漲0.9%，該公司公布獲利增加41%，主要受投資銀行業績增長的推動。

嘉信理財大跌10%，此前該公司公布銀行存款和淨利息收入下降，同時短期借款增加。