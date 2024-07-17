川普概念股 再成投資人關注焦點

美國前總統川普在遇襲後被看好勝選機率提高，所謂的「川普交易（Trump Trade）」重新成為投資人關注的焦點，美股三大指數周一收漲，其中「川普概念股」成為焦點，包括川普媒體科技集團、特斯拉、槍械股、加密貨幣相關股紛紛走揚。

「川普交易」意指根據川普的政見及其政治傾向進行的投資策略，川普上次參選就引發相關效應，如今隨著川普可能再次當選，這樣的投資概念再度引發關注。

川普這次選舉政見以加徵關稅和減稅為主軸，由於減稅措施恐導致美國財政惡化，美國十年期公債殖利率從上周五的百分之四點一八七攀升至百分之四點二三一。此外，川普擁有的社群平台Truth Social母公司川普媒體科技集團周一股價大漲百分之卅一，不過，周二早盤即大跌百分之十，回吐部分漲幅。

特斯拉股價周一也上漲百分之一點八，過去一個月該公司股價累計上漲逾百分之四十。特斯拉執行長馬斯克最近和川普結盟，他在這次的槍擊事件後表態支持川普。至於比特幣也飆升至六點三萬美元以上，Coinbase Global等加密幣相關類股也表現良好。

川普勝選機率升高也提振石油生產商和民營監獄。槍械股周一飆漲，唯一一家大型上市槍支製造商Smith&Wesson上漲百分之十一，子彈製造商Ammo上漲百分之十五。相形之下，川普可能勝選打壓美國再生能源補貼，太陽能股下跌。