關稅戰開打 學者：美中兩敗俱傷 台灣也會受害

美國前總統川普遇襲後，不少人看好川普在十一月的總統選舉當選機率大增，學者表示，川普一旦當選後，勢必更堅定朝美國優先路線前進，加上若對中國大陸祭出關稅戰，可能造成全球兩大經濟體兩敗俱傷，而台灣對美出口占比逐漸拉高情況下，經濟也會受害。法人則質疑川普揚言大幅調高關稅是選舉語言，否則造成通膨升溫，難不成要再升息打通膨？

中央大學經濟系副教授吳大任表示，川普首次入主白宮就已高舉美國優先大旗，拜登雖承襲川普很多政策，但程度有別，川普一旦回任，破壞全球供應鏈做法會更深，如果更多生產回到美國，將破壞全球供應鏈分工壓低成本，享受便宜商品狀況。一旦全球供應鏈被破壞，生產成本上升，就會面臨通膨加劇，不但美國消費者面對物價上漲，若通膨再升，聯準會怎麼可能降息？結果是美國經濟本來可以軟著陸，變成硬著陸。

吳大任示警，目前中國內需消費不行，如果出口好還有機會往上，但川普想讓中國繼續低迷，結果是全球兩大經濟體都不好，影響全球經濟。

至於台灣，吳大任指出，疫情前台灣對美直接出口占比約百分之十一，疫後全球供應鏈重組，很多台商離開中國，有些台商回台灣重新建立生產線，台灣對美國出口不斷攀升，今年第一季已經突破百分之廿，六月則超過百分之廿三，代表對美貿易依賴增加，如果美國經濟不好，台灣一定也會受害。

針對川普主張大幅提高關稅，保障美國生產，對中國的關稅拉高到百分之六十，對其他國家拉高至百分之十，但凱基投顧資深協理劉建志認為川普不太可能這麼做，選舉語言的成分較多，因為關稅拉到這麼高，導致美國出現輸入性通膨，任何進口商品到美國都會變貴，通膨會再次升溫，難不成要再升息打通膨？

劉建志表示，一九八○年代全球化以來，美國平均進口關稅沒有高過百分之四，雖然現在全球化退卻，預期平均關稅也會提高，但不會是川普講的百分之六十、百分之十稅率，川普當選後可能會調高關稅，但不會兌現關稅拉高至百分之六十及百分之十的政見。