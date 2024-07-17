AI熱潮加持 ASML可望公布新訂單大增並上調財測

荷蘭半導體製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）受惠於客戶擴大產能以滿足人工智慧（AI）晶片需求大增，因此明天公布第2季財報時，預料將揭露湧入大量新訂單。

路透社報導，分析師指出，由於為輝達（Nvidia）和蘋果（Apple）生產晶片的台積電等主要尖端晶片製造商可能擴大和加速設備採購，ASML還可能上調財測。台積電也將於18日公布財報。

瑞穗證券（Mizuho Securities）分析師Kevin Wang表示，他們預估ASML第2季接獲訂單總值接近50億歐元（約新台幣1775億元），高於市場普遍預期，因台積電對其極紫外光（EUV）曝光機系列產品的需求強勁。

另個外界關注焦點，是中國晶片製造商是否繼續大買生產成熟製程晶片所需設備，這類晶片例如用於電動車。由於西方決策當局已限制中國採購較先進晶片技術，因此關切上述發展。

明天的財報將是ASML執行長福克（Christophe Fouquet）今年4月上任後交出的首張成績單。ASML曾形容今年會是「過渡」的一年，財報表現持平，等到明年才會在其最先進設備的需求帶動下出現強勁反彈。

據16名分析師利用倫敦證券交易所集團（LSEG）數據做出的平均預測，ASML第2季淨利估計為14億1000萬歐元，營收為60億4000萬歐元，低於去年同期的19億4000萬歐元和69億歐元。