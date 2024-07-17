AI熱潮加持 ASML可望公布新訂單大增並上調財測

中央社／ 阿姆斯特丹16日綜合外電報導

荷蘭半導體製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）受惠於客戶擴大產能以滿足人工智慧（AI）晶片需求大增，因此明天公布第2季財報時，預料將揭露湧入大量新訂單。

路透社報導，分析師指出，由於為輝達（Nvidia）和蘋果（Apple）生產晶片的台積電等主要尖端晶片製造商可能擴大和加速設備採購，ASML還可能上調財測。台積電也將於18日公布財報。

瑞穗證券（Mizuho Securities）分析師Kevin Wang表示，他們預估ASML第2季接獲訂單總值接近50億歐元（約新台幣1775億元），高於市場普遍預期，因台積電對其極紫外光（EUV）曝光機系列產品的需求強勁。

另個外界關注焦點，是中國晶片製造商是否繼續大買生產成熟製程晶片所需設備，這類晶片例如用於電動車。由於西方決策當局已限制中國採購較先進晶片技術，因此關切上述發展。

明天的財報將是ASML執行長福克（Christophe Fouquet）今年4月上任後交出的首張成績單。ASML曾形容今年會是「過渡」的一年，財報表現持平，等到明年才會在其最先進設備的需求帶動下出現強勁反彈。

據16名分析師利用倫敦證券交易所集團（LSEG）數據做出的平均預測，ASML第2季淨利估計為14億1000萬歐元，營收為60億4000萬歐元，低於去年同期的19億4000萬歐元和69億歐元。

ASML 台積電 電動

延伸閱讀

輝達股價反攻指日可待？ 這波仰賴台積電、艾司摩爾點火

台積電盤中急拉貢獻大盤240點 市值重返27兆

欠很大！偷完廣達CPU又偷台達電IC半導體晶片 工程師竊盜罪起訴

老美管太寛？美中晶片戰掃到ASML密切合作的荷蘭大學

相關新聞

關稅戰開打 學者：美中兩敗俱傷 台灣也會受害

美國前總統川普遇襲後，不少人看好川普在十一月的總統選舉當選機率大增，學者表示，川普一旦當選後，勢必更堅定朝美國優先路線前...

鮑爾放鴿 Fed降息預期擴大為3碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾十五日表示，美國第二季的通膨數據已加強決策官員對於通膨率持續朝百分之二下降的信心，但他拒絕透...

淡馬錫押寶印度 對陸投資減

路透報導，新加坡政府投資基金淡馬錫（Temasek）打算未來三年在印度投資上看一百億美元，押寶當地金融業和醫療照護業。淡...

川普概念股 再成投資人關注焦點

美國前總統川普在遇襲後被看好勝選機率提高，所謂的「川普交易（Trump Trade）」重新成為投資人關注的焦點，美股三大...

美零售數據強勁無礙降息希望 美股仍開高

儘管美國6月零售銷售數據強勁顯示美國經濟仍具韌性，由於市場繼續押注美國聯邦準備理事會（Fed）將於9月降息，美股主要指數...

史上最大規模裁員後 特斯拉又開始招兵買馬

特斯拉三個月前才展開該公司史上最大規模的裁員行動，大砍近兩成人力。不過隨著股價止跌回升，特斯拉一改先前做法，計劃招聘近8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。