Fed主席鮑爾暗示任期做好做滿 市場估9月降息機率100%

美國聯準會（Fed）主席鮑爾15日表示決策官員已對通膨下滑更有信心，同時暗示儘管不滿他的美國前總統川普勝選機率升高，他本屆Fed主席任期依然會「做好做滿」，顯示Fed貨幣政策在選後仍將具延續性，卻也埋下他與川普出現摩擦的隱憂。

鮑爾出席在華盛頓經濟俱樂部演說的座談會時，一開始就直言他不會傳遞任何關於Fed可能啟動降息時機的訊號，只重申Fed將「逐次會議」決定。

不過，他似乎樂觀看待6月消費者物價指數（CPI）持續降溫的訊號，「我們想對通膨持續朝向2%目標更有信心，已接受相當一段時間的考驗，更多良好的通膨數據是加強信心的條件，而最近我們已經得到一些良好數據」。他也提到第2季的通膨報告，反映物價以「非常良好的速度」上漲，加強了決策官員對於通膨率持續朝2%下降的信心。

市場目前認為Fed不會在7月會議降息，但鮑爾的談話將提高了9月降息的預期。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人認為7月降息的機率降至8.8%，9月降息的機率升至接近100%。紐約黃金現貨16日盤中漲0.9%至每英兩2,443.38美元，逼近新高。

鮑爾也譴責美國前總統川普日前遭遇槍擊的事件，表示美國不能容忍政治暴力，並表示他無意提前卸下Fed主席職務。

他在被問到是否會擔任Fed主席到2026年中的任期屆滿時，回答「沒錯」，打破外界對於若川普重返白宮，鮑爾可能提前辭職的臆測。由於川普的一些忠實擁護者認為，若川普重返白宮，可能迅速撤換鮑爾，但川普無權開除Fed主席，鮑爾的回答可能埋下兩人摩擦的隱憂。

川普已表示，他不會提名鮑爾三度出任Fed主席。鮑爾15日則拒絕是否想再當四年Fed主席的問題。

鮑爾也說，「中性」利率可能已經上升，顯示未來最終利率將比疫情前還高，他說，經濟「硬著陸」並非「最可能或可能的情境」。



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