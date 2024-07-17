川普勝率升高效應 美債殖利率倒掛畫休止符

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美債殖利率倒掛畫休止符。 (路透)
美債殖利率倒掛畫休止符。 (路透)

美國前總統川普勝選機率升高，已拉升美國長天期公債殖利率，暫時終結了美國2年期公債殖利率高於30年期公債殖利率的「美債殖利率曲線倒掛」現象，但經濟學家認為，化解美債殖利率曲線倒掛的根本之道，為聯準會（Fed）必須降息，壓低短債殖利率。

近幾個月來，美國2年期公債殖利率一直都高於30年期公債殖利率，美債殖利率曲線倒掛往往是經濟衰退前兆，這種憂慮也持續縈繞在投資人心頭。

在這段期間，許多投資人一直押注這種情況會逆轉，卻都事與願違，直到最近政治情勢出現變化。

美長短債利差
美長短債利差

美國前總統川普日前遭遇未遂暗殺，推升他在11月總統大選勝出的機率，甚至提高了共和黨在國會參眾兩院的選情，市場認為，川普減稅和提高關稅的計畫將刺激通膨並使美國財政狀況惡化，若共和黨橫掃兩院更將如此，激發市場的「川普交易」。

在共和黨全國代表大會15日揭幕時，美國30年期公債殖利率高於2年期公債殖利率，為1月31日以來首見，2年期公債殖利率與10年期公債殖利率倒掛幅度也縮小。

不過，分析師指出，若美債殖利率曲線倒掛要真正終結，仍有賴Fed啟動降息。

Vanguard資深投資組合經理人馬齊伊爾說：「Fed降息是殖利率曲線變陡的一大催化劑」，「政治方面，要是11月能大獲全勝，就意味財政赤字將成為關注焦點。」

Crossmark全球投資公司首席市場策略師費南德茲認為，從現在到11月總統大選還有很長的一段時間，事態也可能迅速改變，川普交易觸發的美債殖利率曲線陡峭化能否持續，還取決於川普陣營能否吸引到溫和派選民。

公債 殖利率 美國

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