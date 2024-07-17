美中晶片戰 波及荷蘭大學

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美中晶片戰愈演愈烈，現在連晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）長期合作的荷蘭一所著名理工大學都被捲入。

艾司摩爾的總部位於荷蘭恩荷芬（Eindhoven），而相距只有5英里（8公里）的恩荷芬理工大學（Eindhoven University of Technology），一直為該公司培育人才。校長史密茲對彭博資訊說：「我總是被美國人問到中國學生的問題。」他表示，去年美國駐荷蘭大使道格爾當面詢問他有關大量中國學生就讀該校的事。

艾司摩爾向來對恩荷芬理工大學提供大量經費，為培育其未來員工進行長期投資。今年5月，艾司摩爾就承諾向該大學提供8,700萬美元，用於訓練博士生並升級學校的無塵室大樓。這所大學有一座實驗室大樓，裡面設置多台供研究使用的艾司摩爾光刻機。

史密茲強調，大學與政府和安全部門合作，篩選想要聘用的外國教授。學校人員訪問中國大陸時，也都會提醒他們該有的安全措施。恩荷芬理工大學的國際學生占比超過四分之一，但學校發言人未能立即回覆彭博詢問中國學生的占比。

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