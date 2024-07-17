TikTok攻東協電商 跨步
一份年度報告指出，字節跳動旗下TikTok去年在東南亞國協（ASEAN）地區的電商事業急速成長，交易總額增速在當地居冠，拉近與蝦皮之間的差距。
新加坡顧問業者Momentum Works的報告顯示，TikTok旗下電商TikTok Shop去年在東南亞的商品交易總額（GMV），比2022年成長近三倍至163億美元，增速勝過此地區的其他對手。
報告指出，2023年東協地區電商的GMV年增15%至1,146億美元，以蝦皮的48%市占最高，阿里巴巴旗下Lazada的16.4%居次，TikTok和印尼電商平台Tokopedia各占14.2%。但TikTok去年已取得Tokopedia的取得過半股權，兩者的總市占率達28.4%，超越Lazada。
Momentum Works說，TikTok在2021年推出電商服務後，開始在東南亞大舉招聘，當地員工人數與Lazada相當，尤其TikTok還善用平台的直播帶貨功能，幫助用戶即時消費。
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