卡地亞母公司力抗不景氣 歷峰硬挺 Q2銷售未衰退

中國大陸需求趨緩正持續衝擊精品業。繼Swatch和Burberry上季財報令人失望後，Hugo Boss 15日下修財測。卡地亞母公司歷峰（Richemont）上季銷售則大致持平，仰仗珠寶部門表現穩健，抵銷中國大陸市場業績下滑，突破其他同業面臨的困境。

歷峰16日公布，以恆定匯率計算，上季銷售增長1%至53億歐元（58億美元），符合分析師預期。不過，去年同期的銷售增幅是兩位數。

用地區來看，除亞太區（不計日本）外，其他地區銷售額均見成長。而亞太區之所以下滑，主要是因大中華地區驟降27%所致。

用商品類別來看，歷峰旗下包含萬國表（IWC）、積家（Jaeger-LeCoultre）和伯爵（Piaget）等品牌在內的鐘表製造部門，銷售下降13%。卡地亞和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）所在的珠寶部門，則展現了韌性，銷售成長4%。

在此之前，製表業競爭對手Swatch 15日公布的財報表現遜於預期，營業利益銳減70%，該集團歸咎於中國大陸需求崩潰；英國精品巨擘Burberry也在同日發布獲利預警。

德國高檔時尚公司Hugo Boss 15日晚間調降全年業績展望，預計全年營收將介於42億歐元~43.5億歐元，低於原估的45.8億歐元~47.4億歐元。該公司上季營收則下滑1%至10.2億歐元，不如分析師預期。

精品市場面臨的主要問題在於中國大陸經濟持續低迷，造成從手提包到化妝品的高檔消費習慣減弱。最新經濟數據顯示，中國第2季經濟成長率大幅放緩，部分原因即是消費支出疲軟。

精品龍頭路易威登（LVMH）將於下周公布財報，將是緩解或擴大市場對這個行業景氣疑慮的一大關鍵。先前一季，這家旗下擁有 Dior和Louis Vuitton品牌的法國精品集團，單季營收已不如預期。

精品業展望令人失望的消息頻傳，股價也哀鴻遍野。Burberry 15日股價大跌超過16%，跌至自2010年來最低價位，而Swatch股價也重挫超過9%。Hugo Boss 16日盤中跌逾8%。

精品公司今年來的股價表現遜於Stoxx 600指數，盈餘成長也落後整體市場。從歷史經驗來看，這個產業的股價看起來並沒特別便宜，對擔心受中國大陸影響的全球投資人來說，無助增加這些股票的吸引力。