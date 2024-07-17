全球基金經理人調查：美股受青睞

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

美國銀行（BofA）公布每月全球基金經理人訪調報告指出，經理人預期美國聯準會（Fed）將於9月降息，且美國經濟將「軟著陸」，仍看好股市表現，青睞美股的程度甚於歐股，但對全球經濟成長的預期水準卻出現2022年3月以來最大降幅，地緣衝突也已取代通膨升高，成為頭號「尾部風險」。

美銀在5-11日訪調209位經理人，結果顯示經理人持有的現金比率微升0.1個百分點到4.1%，且變成「做多股市／做空債市」。56%的受訪者預期Fed將於9月首次降息，84%的受訪者預期未來12個月至少將降息2碼。

經理人「加碼」（OW）股票的淨比率為33%，「減碼」（UW）債券的淨比率為負9%；對美股的比重提高8個百分點，淨加碼比率為16%，是五個月來最高；對歐股比重則下降20個百分點，淨加碼比率只剩10%，是今年2月來最低，且是2022年7月來最大單月降幅。

其他較大幅度的部位調整包括對房地產投資信託（REITs）的淨減重比率達29%，是2009年來最高；公用事業股持股比率大幅提高20個百分點，且出現2009年2月以來首次「加重」，淨比率為2%；「做多科技七雄」的比率達71%，最為集中。

預測全球經濟未來12個月將走軟的受訪基金經理人淨比率，從6%大幅升高到27%，但預測美國經濟將「軟著陸」的比率仍有68%。

美國 美股

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