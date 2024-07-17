美銀、大摩 Q2獲利 優於預期

排名全美第二大的美國銀行（BofA）第2季獲利雖因利息淨收益（NII）下滑而減少，但預期年底將回升，且投銀與交易業務表現強勁，激勵股價16日早盤漲1.9%。摩根士丹利（大摩）上季獲利雖優於預期，卻蒙受財管事業趨緩的陰霾，股價早盤跌逾2%。

美銀16日公布，第2季獲利比去年同期下滑7%至69億美元，或每股83美分，但高於預期。上季提撥的信貸損失備抵為15億美元，也高於一年前的11億美元。

最令人關切的是，美銀第2季NII縮減3%至137億美元，低於分析師預估。同時摩根大通和富國銀行上周公布的第2季NII也不如預期，主管指出主因是成本高於預期。

這反映大型銀行如今遭遇一股逆風：隨著利率升至2007年來最高，存款戶要求更高的利息，但同時貸款需求卻疲弱不振。

不過，美銀預期第4季NII可望回升至145億美元，優於分析師預估。美銀執行長莫尼漢說：「我們領先業界的消費金融事業實力強且獲利發威，跟我們全球市場、全球銀行和財富管理事業的成長與獲利能力相輔相成。」美銀上季投銀費用躍增29%，銷售與交易營收也成長7%。

大摩同日說，第2季淨利年增40.9%至31億美元，或每股1.82美元，整體營收150.2億美元，都高於預期。

經濟展望改善、聯準會（Fed）降息在望，以及股票市場大漲激勵企業主管尋求併購、發行債券和股票上市，都帶動上季投銀部門營收激增51%至162億美元。

不過，上季財管事業收成長率減緩至2%，遠低於一年前的16%，淨新增資產為360億美元，也少於去年同期。