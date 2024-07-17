美6月零售銷售「外虛內實」 經濟軟著陸機率提高

受汽車及汽油銷售額減少拖累，美國6月整體零售銷售與5月相比為零成長，卻是「外虛內實」，一般產品銷售數據普遍強勁，顯示消費支出正由弱轉強，一掃疲軟陰霾，加上最近通膨下降，提高經濟軟著陸的機率。美股16日早盤再創新高，債市平穩。

6月整體零售銷售與5月持平，雖不如5月的成長0.3%，但優於經濟學家預估的下滑0.3%。上月零售銷售偏弱的主因汽車經銷商遭到駭客攻擊，使銷售額劇減2%，以及汽油價格持續下跌影響。

美國零售銷售變動 圖／經濟日報提供

扣除汽車後的6月核心零售銷售額增加0.4%，高於市場預估，且是三個月來最大增幅；扣除汽車及汽油之後的雙核心零售銷售額更勁增0.8%，遠高於市場預估的0.2%。核心零售強勁，顯示第二季末消費支出恢復強韌。

扣除食品服務、建材、汽車零件及加油站銷售額之後的控制組零售銷售額，也強勁成長0.9%，高於預估，且是2023年4月以來最大單月增幅。

控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據，顯示一般消費支出已明顯好轉，對第2季經濟成長有明顯提振作用。

在13大類零售業別中，只有三類減少，其餘都增加。汽車零售業表示，駭客攻擊的影響只是暫時性，客戶只會延後購買，預料7月銷售將強勁回升。

經濟學者指出，6月核心零售銷售及控制組零售銷售額由弱轉強，顯示經濟最主要的動力仍然堅穩；產品價格已連續兩個月下跌0.4%，加上聯準會（Fed）9月降息的預期升高，都激勵消費回升。

彭博資訊經濟學者則解讀，6月零售銷售報告顯示，消費者把握產品價格下跌的機會打開荷包，在最近縮手的領域花錢，但卻持續縮減食品和飲料等非必要支出。

在美國民眾持續感受到高利率與勞動市場降溫的壓力之際，6月零售銷售數據也扭轉了近來消費者支出趨緩的走勢，顯示美國經濟動能依然維持住。

高頻經濟學家公司首席美國經濟學者法魯奇認為，美國經濟還沒走弱到會被認為衰退的程度，最近的支出與成長報告、及通膨數據改善，仍將支持Fed降息的預期。