鮑爾放鴿 Fed降息預期擴大為3碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾十五日表示，美國第二季的通膨數據已加強決策官員對於通膨率持續朝百分之二下降的信心，但他拒絕透露可能開始降息的時機，促使市場預期九月幾乎篤定會降息，甚至加碼押注今年會降息三碼，國際金價十六日盤中逼近新高，分析師也看好風險資產上漲範圍將擴大。

鮑爾出席在華盛頓經濟俱樂部演說的座談會時，一開始就直言他不會傳遞任何關於聯準會可能啟動降息時機的訊號，只重申Fed將「逐次會議」決定。

不過，他似乎樂觀看待六月消費者物價指數（CPI）持續降溫的訊號，「我們想對通膨持續朝向百分之二目標更有信心，已接受相當一段時間的考驗，更多良好的通膨數據是加強信心的條件，而最近我們已經得到一些良好數據」。他也提到最近三個月的通膨報告，反映物價以「非常良好的速度」上漲。

鮑爾表示，「中性」利率可能已經上升，顯示未來最終利率將比疫情前還高，他也說，經濟「硬著陸」並非「最可能或可能的情境」。

市場目前認為聯準會不會在七月下旬的會議啟動降息，但鮑爾的談話提高市場對九月降息的預期。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人認為七月降息的機率降至百分之八點八，九月降息的機率升至接近百分之百。紐約黃金現貨一度漲百分之○點九至每英兩二四四三點三八美元，逼近新高水準。

鮑爾也譴責美國前總統川普遇擊事件，表示美國不能容忍政治暴力，並表示他無意提前卸下聯準會主席職務。在被問到是否會擔任主席到二○二六年中的任期屆滿時，他回答「沒錯」。不過，他拒絕回應是否想再當四年的主席。

川普一些忠實擁護者認為，若川普重返白宮可能迅速撤換鮑爾，鮑爾的回答可能埋下兩人摩擦的隱憂。川普已表示，不會提名鮑爾三度出任聯準會主席。