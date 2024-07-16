史上最大規模裁員後 特斯拉又開始招兵買馬

特斯拉三個月前才展開該公司史上最大規模的裁員行動，大砍近兩成人力。不過隨著股價止跌回升，特斯拉一改先前做法，計劃招聘近800人，從新開出的職缺，可以一窺馬斯克未來優先發展的方向。

彭博資訊報導，今年初特斯拉電動車銷售，遜於預期的幅度寫歷來之最。該公司第1季交車量季減20%，促使執行長馬斯克採取相同幅度的縮編，意味員工數從年初的14萬人以上，大約裁汰了2.8萬人。

但近來特斯拉股價扶搖直上，光在過去14個交易日，市值就大增逾2,230億美元。與此同時，該公司開出的職缺也逐漸攀升。

這次招兵買馬可能會替過度裁員的部門補充人力，同時也反映出馬斯克的願景，這次開出的許多職缺，聚焦於AI和機器人技術。馬斯克說，他現在認為特斯拉比較像是人工智慧（AI）、機器人、永續能源公司，而非電動車公司。

特斯拉5月中悄悄替加州帕羅奧圖（Palo Alto）的辦公室，發布徵人啟示，招聘17名AI及機器人的相關人員，顯示該公司優先聘用的對象。7月10日時，聘僱人數已升至約130人。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師納拉揚（Tom Narayan）表示，特斯拉的長期價值，來自於無人駕駛計程車和自駕軟體，儘管這些產品好幾年後才會問世，但自動駕駛「將顛覆產業，這樣已經足夠」。

納拉揚並說，特斯拉快速擴增的儲能業務，為關鍵的長期成長領域之一。該公司也開出相關部門的職缺。另外，超級充電站方面，馬斯克先前將把超充站團隊的近500人，幾乎全數裁光，如今也回聘了部分人手。