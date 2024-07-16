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輝達股價反攻指日可待？ 這波仰賴台積電、艾司摩爾點火

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧熱門股輝達（Nvidia）近日股價漲勢稍事喘息，本周漲勢能否重新發動，將寄望於台積電（TSMC）和艾司摩爾（ASML）身上。歐新社
人工智慧熱門股輝達（Nvidia）近日股價漲勢稍事喘息，本周漲勢能否重新發動，將寄望於台積電（TSMC）和艾司摩爾（ASML）身上。歐新社

人工智慧（AI）熱門股輝達（Nvidia）近日股價漲勢稍事喘息，16日盤前小跌，本周能否重啟漲勢，希望將寄託在兩大半導體公司台積電（TSMC）和艾司摩爾（ASML）身上。

輝達紐約16日盤前股價小跌0.4%，報127.92美元。15日收跌0.6%。

輝達憑AI晶片領導地位，今年來股價飆漲將159%，遠比標普500指數同時期漲幅18%耀眼。但過去一個月來，輝達股價拉回大約5%，顯示投資人預期美股「廣度」將擴大，漲勢將從科技股擴及其他類股，輝達和其他大型科技股於是成為投資人的提款機，以便資金轉進小型股和其他漲勢落後股。

新一波漲勢有賴台積電、ASML點火

MarketWatch報導，本周輝達乃至於半導體類股漲勢能否重新發動，台積電和艾司摩爾的財報與財測將是關鍵。

艾司摩爾訂於17日（周三）公布第2季盈餘報告，台積電財報將於18日（周四）出爐。

艾司摩爾供應半導體製造必需的微影設備，台積電則稱霸高階晶片製造市場，包括輝達的AI處理器。

晨星首席美國市場策略師賽凱拉說：「我們將仔細聽他們對AI產品與相關事業的基礎成長率有何評論，尤其是他們的前瞻指引。我認為，結果可能是未來AI支出將持續以多大幅度成長的早期指標。」

根據FactSet訪調分析師的共識預測，艾司摩爾上季營收可能年減14%，但市場將聚焦於艾司摩爾是否提高訂單預測。台積電已表示，第2季營收可望成長40%，但花旗分析師最近研判，台積電可能上修全年營收成長預測，從目前的大約21%~25%（low-to-mid 20%）調高至29%上下（high 20%）。

半導體 台積電 科技股

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