亞馬遜會員日將開跑 專家提醒消費者謹防詐騙

假冒亞馬遜等線上零售業者進行電子郵件詐騙這類手段屢見不鮮，但根據非營利組織Better Business Bureau說法，在大型促銷活動期間，隨著消費活動增多，網路釣魚也有所增加。

亞馬遜（Amazon）「會員日」（Prime Day）即將到來，專家提醒消費者謹防詐騙。

Better Business Bureau通訊與公關副總裁普萊諾斯（Josh Planos）先前曾告訴美聯社：「這是零售業的大日子。正因如此，這也為詐財、行騙者，甚至不道德的企業或組織帶來巨大的機會，趁機騙走民眾的血汗錢。」

亞馬遜「會員日」折扣活動為期兩天，將從今天登場，持續到明天。

Better Business Bureau上週發布最新指南，提醒消費者在本月的銷售活動期間，留意外觀相似的假網站、好得難以置信的社群媒體廣告，以及「不請自來」的垃圾郵件和電話。

與此同時，以色列資安公司捷邦安全軟體科技（Check Point Software Technologies）本月發布的一份報告稱，6月出現1230多個與亞馬遜相關的新網站，其中絕大多數為惡意或可疑網站。

亞馬遜全球買家風險預防總監奈浦（Scott Knapp）指出，近年來亞馬遜在會員日期間發現的騙局主要集中在Prime會員資格和確認訂單2個方向。

奈浦提到，客戶可以從亞馬遜的應用程式或網站確認訂單並驗證來自公司的訊息。

儘管可能還會有其他的詐欺行為，但在今年會員日開始前，還不清楚會以什麼形式出現。不過專家指出，每年的購物詐騙手法往往都十分相似。