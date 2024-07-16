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川普遇襲後選情看俏美股創高 亞股走勢震盪漲跌不一

中央社／ 香港16日綜合外電報導
川普日前在賓州遭到槍擊受傷。（美聯社）
川普日前在賓州遭到槍擊受傷。（美聯社）

隨著市場對川普重返白宮的預期心理升高，以及在期待美國聯邦準備理事會（Fed）今年至少降息1次的希望下，亞洲股市今天走勢震盪，漲跌不一。

法新社報導，亞股投資人今天難以延續前一天的華爾街股市漲勢，道瓊指數5月以來首次創高點紀錄，美元匯價則隨著美債殖利率攀升。市場臆測川普和中國的關稅戰爭還會再現，以及可能祭出的減稅措施恐推升通膨。

川普13日遇襲受傷後，最新民調顯示這位前總統擊敗現任總統拜登的機率升高，而在川普公布副手是范斯（JD Vance）後，美國期貨價格漲勢擴大。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師厄崔爾（Ray Attrill）指出：「週六（13日）行刺行動失利後，市場越來越相信川普11月將再度當選總統，週末以來已經反映在美國債券、股票和匯率市場走勢上。」

「美國殖利率曲線更陡峭，美元溫和走高，能源和銀行股領漲標普500指數。」

前一天的道瓊指數雖領漲華爾街股市，不過，亞洲投資人較為謹慎。

港股恆生指數在科技股進一步拖累下跌幅逾1%，雪梨、新加坡、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都收跌，台北、威靈頓股市則收漲。

川普 拜登 美國大選

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