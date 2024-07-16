新加坡政府投資基金淡馬錫 擬在未來三年投資印度100億美元
路透報導，新加坡政府投資基金淡馬錫（Temasek）打算未來三年在印度投資上看100億美元，押寳當地的金融業和醫療照護業。高階主管表示，淡馬錫看好這個南亞大國的前景，同時對中國大陸投資轉趨審慎。
印度經濟快速成長，當地股市仍盤旋在歷史新高水準附近，首次公開發行股票（IPO）和企業併購交易熱絡。職掌印度投資的淡馬錫常務董事班達里指出，印度占淡馬錫全球投資比重7%，未來將進一步提高。
班達里說：「我們看好印度長期展望...我們察覺（中國）目前潛在經濟與地緣政治緊張，將據此調整投資組合。」
淡馬錫上周指出，在美國和印度的投資獲利，協助緩和中國大陸投資表現遜色的衝擊。淡馬錫也表示，在貿易緊張加劇之際，對投資中國大陸採取謹慎做法。
在截至3月31日止的會計年度，淡馬錫已在印度投注30億美元，全年度投資額是目前為止最大。
美國在淡馬錫投資組合的占比約22%，中國約占19%，在美國的投資比重在去年度超越中國大陸，是十年來首見。
班達里表示，隨著投資組合成長，淡馬錫也將在印度擴大招聘，人力將比目前的20人擴充。目前淡馬錫在當地的投資包括HDFC銀行、醞釀IPO的電動機車製造商Ola Electric，以及Manipal醫院。
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