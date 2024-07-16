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時機漸趨成熟 市場預期今年Fed降息幅度擴大到3碼
由於高盛表示美國降息時機漸趨成熟，使利率期貨市場現在預期聯準會（Fed）今年將降息3碼。
目前市場已充分反映今年將降息2碼，而預期降息3碼的機率也提高到約60%。市場普遍預期9月將首次降息，不過高盛經濟學者表示，他們「看到堅實的合理性」，顯示Fed最快可能於7月底就降息。
高盛首席經濟學者海濟斯表示，最近的數據顯示7月降息有理，不過高盛仍預測9月首次降息。
6月就業及通膨數據都比預期更為疲軟，已使市場更加預期Fed將降息。上周五12月利率期貨顯示年底聯邦基金利率為4.71％，即約降息62基本點，相當於2碼再加上12點；12點接近1碼（25基點）的一半。
本周一的期貨合約利率一度低於4.66%，意味著降息3碼的機率超過60%。
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