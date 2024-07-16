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日圓12日挺升 可能是日銀砸135億美元連二天干預匯市
彭博資訊報導，根據對日本銀行（央行）經常帳所做的分析，日本可能在上周五（12日）連續第二天干預外匯市場。
日銀預計，受政府債券發行和納稅等財政因素影響，其經常帳餘額會減少2.74兆日圓，這遠大於貨幣經紀商Central Tanshi、Ueda Tagi Tanshi估計的約6,000億日圓，意味東京當局可能在外匯市場上進行了規模約2.14兆日圓（135億美元）的干預。
在美國發布生產者物價指數（PPI）後，日圓匯率12日一度升值0.9%至1美元兌157.38日圓。在此之前，日本11日晚間疑似進行匯市干預，在美國CPI數據比預期低後，日本政府可能斥資約220億美元來拉抬日圓。
日本12日進行的第二次干預匯市，若獲得證實，將成為日本政府在大規模操作後採取後續行動、交易員得保持警惕的最新例證，
彭博先前透過日銀經常帳和貨幣經紀商估計的分析，發現日本今年4月底和5月初就二度進場助升日圓。
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