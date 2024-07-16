快訊

國三4車連環撞釀2死5傷…家中3子女均死於車禍 獨留悲痛老母

北捷月台驚見簡體字！友人質疑「出包」 知名醫師道出真相

日本櫻島火山爆發！機長緊急廣播 乘客捕捉火山灰衝4500公尺壯觀畫面

美超微納入Nasdaq 100指數 2024年已漲逾200%

中央社／ 舊金山15日綜合外電報導
美超微電腦。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
美超微電腦。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

美國那斯達克交易所（Nasdaq）表示，美超微22日起將取代華爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance），納入那斯達克100指數成分股。美超微今年以來股價大漲逾200%。

根據財經網站investing.com報導，美超微電腦股份有限公司（Super Micro Computer）獲納入那斯達克100指數（Nasdaq 100 Index）反映了該公司近來的表現及市場影響力。那斯達克100指數是由那斯達克100家市值最大非金融股組成的指數。

超微總裁兼執行長梁見後表示，獲納入那斯達克100指數代表對公司致力於創新與客戶服務，並且承諾永續成長和股東價值予以肯定。

梁見後於1993年在矽谷創辦美超微，他表示受惠於矽谷地利之便，內部工程師能夠與技術領導者緊密合作和腦力激盪，更快速研發客戶所需的解決方案。

梁見後與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）董事長蘇姿丰並列矽谷台裔AI（人工智慧）三巨頭。AI浪潮帶動下，美超微今年以來股價大幅上漲215.8%。

客戶 指數 矽谷

延伸閱讀

受黃仁勳啟發！兩岸生打造3D虛擬形象 獲創客賽一等獎

逢低買進00935、006208！網勸「加碼後者」 原因跟黃仁勳有關

靠輝達發大財…30歲身價數億「別小看台灣年輕人」 謝金河：背後還有戲

AI教父黃仁勳炒熱私廚 美食專家陳鴻：早已變調成賣人肉包子

相關新聞

全球市場夏季最大驚喜是什麼？ 高盛：Fed 7月就降息

高盛首席經濟學家認為，美國聯準會（Fed）有三大理由應該在7月底就啟動降息，由於目前市場普遍預料Fed最快也要到9月才出...

美媒：迪士尼遭駭 超過1TB資料外洩

「華爾街日報」今天報導，娛樂業巨頭迪士尼公司內部工作空間訊息軟體Slack的資料被上網外洩，包括與廣宣活動、製片廠技術和...

美超微納入Nasdaq 100指數 2024年已漲逾200%

美國那斯達克交易所（Nasdaq）表示，美超微22日起將取代華爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Allia...

東電排完第7波核處理水 最快8月嘗試取燃料團塊

東京電力公司（簡稱東電）今天宣布，福島第一核電廠2024年度第3波「核處理水」排海作業今天結束，這波排放量大約7800公...

FT：拿美政府補助 英特爾還繼續投資大陸43家新創公司

英國金融時報報導，英特爾（Intel）準備向美國政府拿數十億美元補助之際，旗下創投基金部門在中國大陸仍是相當活躍的金主，...

「川普交易」發威！川普媒體公司 股票單日飆漲逾30%

美國前總統川普的媒體公司「川普媒體科技集團」周一（15日）股價收盤狂漲超過30%，創下單日最大漲幅紀錄，成為股市所謂「川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。