美超微納入Nasdaq 100指數 2024年已漲逾200%
美國那斯達克交易所（Nasdaq）表示，美超微22日起將取代華爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance），納入那斯達克100指數成分股。美超微今年以來股價大漲逾200%。
根據財經網站investing.com報導，美超微電腦股份有限公司（Super Micro Computer）獲納入那斯達克100指數（Nasdaq 100 Index）反映了該公司近來的表現及市場影響力。那斯達克100指數是由那斯達克100家市值最大非金融股組成的指數。
超微總裁兼執行長梁見後表示，獲納入那斯達克100指數代表對公司致力於創新與客戶服務，並且承諾永續成長和股東價值予以肯定。
梁見後於1993年在矽谷創辦美超微，他表示受惠於矽谷地利之便，內部工程師能夠與技術領導者緊密合作和腦力激盪，更快速研發客戶所需的解決方案。
梁見後與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）董事長蘇姿丰並列矽谷台裔AI（人工智慧）三巨頭。AI浪潮帶動下，美超微今年以來股價大幅上漲215.8%。
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