南非總統示警碳稅恐傷經濟 籲開發中國家投入綠能

南非總統拉瑪佛沙今天提醒其他開發中國家，應盡快採取行動放棄化石燃料，轉而使用綠色能源，否則國家經濟可能受到富裕國家未來提出的碳稅損害。

路透社報導，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在南非財政部與世界銀行（World Bank）於行政首都普勒托利亞（Pretoria）召開的氣候變遷會議致詞時指出，南非經濟嚴重依賴燃煤發電，這樣的碳排放強度不利環境永續。

他表示：「數十年來，我們對煤炭的依賴...讓我們能以低成本生產電力。但世界已經改變，這樣的依賴現在構成巨大風險。」他尤指歐洲聯盟（EU）等貿易聯盟提議的碳稅。

拉瑪佛沙說：「像歐盟的碳邊境調整機制（CarbonBorder Adjustment Mechanism，CBAM）這樣的工具...有可能重創開發中經濟體。」

能源智庫Ember的資料顯示，南非是2022年碳排放強度最高的主要經濟體，每生產1度電就會排放709克二氧化碳。

根據監督機構Climate Transparency的資料，這使得南非超越土耳其、義大利、法國和英國，名列世界前15大溫室氣體排放國。

拉瑪佛沙以上週在南非立法首都開普敦（CapeTown）附近出現的風暴，作為氣候負面影響的例子。他說，這起災害不僅造成港口關閉，也對「住宅、社區、店家和基礎設施造成嚴重破壞」。

拉瑪佛沙表示：「儘管『南方世界』（GlobalSouth）國家對於全球碳排要負的歷史責任最小，但…受到氣候變遷的影響卻最大。」

南非是世界上擁有最豐富太陽能與風能資源的國家之一，然而官僚文化造成相關許可證發放拖延多年，政策不確定性也阻礙投資者的興趣。

南非政府去年更以顧及能源安全為由，將8座燃煤電廠除役時間延後至2030年。